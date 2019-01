Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave de vanatoare-bombardament Suhoi Su-34 au intrat in coliziune in aer, vineri, deasupra Stramtorii Tatar, in Marea Japoniei, in urma incidentului aviatic doi piloti au decedat, altul este dat disparut, iar al patrulea a fost salvat, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati.

- SUA se pregatesc sa trimita o nava militara in Marea Neagra, pe fondul tensiunilor din regiune intre Rusia si Ucraina. Armata americana a cerut Departamentului de Stat sa anunte Turcia despre planurile sale de a trimite o nava militara in Marea Neagra, conform a trei oficiali, ei adaugand ca decizia…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- Doua bombardiere strategice rusesti de tip Tu-160 au fost escortate de avioane de vanatoare F-16 ale aviatiei norvegiene in cursul unui zbor deasupra Marilor Norvegiei si Barents, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.