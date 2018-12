Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu apropierea Sarbatorilor de iarna, pe strazile Careiului se aud glasuri de colindatori. Sorcova, Plugusorul, umblatul cu Capra sau cu Ursul sunt doar cateva exemple de practici populare romanesti In centrul orasului, un grup de colindatori prezenta jocul Caprei, un obicei stravechi, care apartine…

- In folclorul romanesc Colindatul de Craciun este cel mai important ciclu sarbatoresc popular traditional, cel mai bogat si colorat prilej de manifestari folclorice. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Nasterea Domnului, de a-L intampina cu urari, daruri, petreceri, cantece si jocuri…

- Primarul Iasului.Mihai Chirica,impreuna cu alti sase primari din regiunea de Nord-Est a Romaniei s-au asociat ca sa dezvolte proiecte comune. Pe lista de prioritati sunt cele doua autostrazi, cea de la Iasi la Targu Mures si cea care leaga nordul de sudul tarii. Demersul vine dupa ce primarii din…

- FCSB a castigat meciul de pe terenul celor de la FC Botosani, scor 3-1, si a egalat liderul CFR Cluj, care va juca luni, la Ovidiu, impotriva celor de la Viitorul. Victoria echipei lui Nicolae Dica nu l-a convins pe Ilie Dumitrescu, care a amintit de faptul ca vicecampioana nu a reusit...

- Potrivit IGSU, in urma ninsorilor moderate si vantului puternic, in cursul noptii nu au fost inregistrate victime sau alte situatii grave care sa puna in pericol comunitatile.Pe fondul temperaturilor scazute si precipitatiilor, in ultimele 24 de ore, s-au semnalat efecte in 10 judete (Buzau,…

- Cunoscutul poet contemporan Cristian Simionescu a murit la Barlad, la varsta de 79 de ani. Cristian s-a nascut pe 21 iulie 1939 in comuna Hlipiceni, judetul Botosani, ca fiu al invatatorilor Ion si Profira Simionescu. Dupa absolvirea scolii primare in comuna natala, a urmat cursurile Liceului National…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, un medic cardiolog din Arad a murit in timpul garzii, la spital, o colega din Craiova, Livia David, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența, a publicat o lista cu 43 de nume ale unor medici decedati in aceleasi conditii. „€Știți cați medici au murit in garzi sau…