Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul pitaratului, vechi de pe vremea dacilor, se pastreaza si astazi in satul Limba din judetul Alba, unde zeci de copii, primii colindatori, se trezesc in Ajunul Craciunului cu noaptea in cap si merg din casa in casa cu uratul, iar oamenii arunca peste ei fel de fel de dulciuri si fructe, informeaza…

- Obiceiul pitaratului, vechi de pe vremea dacilor, se pastreaza si astazi in satul Limba din judetul Alba, unde zeci de copii, primii colindatori, se trezesc in Ajunul Craciunului cu noaptea in cap si merg din casa in casa cu uratul, iar oamenii arunca peste ei fel de fel de dulciuri si fructe.

- Eveniment O noua asociere in Transilvania: Dupa Alianta Vestului, va fi lansata si Provincia Transilvania de Nord. Ce este noua asociere Tweet Print Mail Autor: Vasile Magradean astazi, 12:00 9 Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, initiatorul ideii, a declarat, marti, corespondentului…

- In locurile publice, consumul bauturilor alcoolice este interzis, in afara locurilor special amenajate. Cine este prins incalcand interdicția poate primi o amenda cuprinsa intre 100 și 500 de lei.

- Codrin Ștefanescu spunea, inainte de CEX-ul PSD de luni, ca va cere excluderea din partid a Gabrielei Firea! Insa, in urma ședinței, adversarii primarului general au obținut doar debarcarea de pe funcțiile deținute de actualul edil in PSD.Intr-o intervenție telefonica avuta la Romania TV,…

- Au trecut trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, cand nu mai puțin de 64 de persoane și-au pierdut viețile in urma incendiului izbucnit in localul din fabrica Pionierul, iar lucrurile din Romania s-au schimbat...in rau, intrucat țara noastra nu mai are banca de piele.

- Un caz ce s-a derulat in anul 2011, caz care a șocat prin faptul ca un tanar de 18 ani a fost batut crunt intr-o secție de poliție a IPJ Bistrița-Nasaud, a dus la condamnarea Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.