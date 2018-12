COLINDE CRĂCIUN 2018. Top 8 cele mai frumoase colinde din Maramureş VIDEO In Maramureș rasuna colinde creștine, cu specific local, dar și colinde pastorești, cum ar fi variante ale Mioriței sau colinda cerbului, scrie a1.ro. Pana la sfarșitul zilelor de Craciun se umbla cu steaua. Copii merg din poarta in poarta, vestind precum Magii calauziți de stea, Nașterea Domnului Iisus Hristos. Colindatorii mai mici poarta steaua imbracați in costume populare. Umblatul cu capra este un alt obicei inca pastrat in Maramureș. Acest joc al caprei reprezinta cu ceremonial ce iși are radacinile in Grecia antica. Scopul jocului este un ritual menit sa aduca rodnicie in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

