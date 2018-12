Colinde celebre reinterpretate pentru anul 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Ionescu din Iași s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania și a caștigat 1.000 de euro, ca sa le mai cumpere copiilor ceva daruri de Craciun. Ea și-a dat seama care este raspunsul corect in timp ce indosaria niște harții impreuna cu un prieten și a auzit click-ul pe care il face mecanismul de…

- Andrada Veronica Raescu s-a prins ca este Persoana X de la Virgin Radio Romania dupa ce a auzit joi dupa amiaza semnalmentul cu zodia scorpion. Nu i-a fost deloc greu sa-și dea seama ca este vorba despre ea, mai ales ca in timp ce asculta Virgin Radio Romania a mai aflat cateva semnalmente care i...…

- Ora 21 la Maratonul lui Niculae! Adda a venit in studioul Virgin Radio Romania și ne-a lamurit despre gusturile ei in materie de muzica! „Stau foarte mult in galagie și cand ajung acasa prefer ori sa nu ascult nimic, ori sa ascult foarte multa muzica instrumentala pentru ca eu așa imi antrenez și urechea…

- Nicoleta Vilau de 35 de ani din București s-a prins CSAUD la Virgin Radio Romania dupa ce a urmarit toate raspunsurile trecute pe virginradio.ro. Ea a venit vineri in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a povestit ca zgomotul incepuse chiar sa o obsedeze. Și-a pus și aplicația Virgin Radio pe…

- Inna tocmai a lansat piesa ”Ra”, care s-a auzit in premiera pe radio in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, la Virgin Radio Romania. ”Ra” este o piesa in limba spaniola, prima de pe albumul ”Yo”, scris in totalitate de Inna. Artista, care pentru un moment locuiește la Barcelona, lanseaza noul album…

- Cautarea Persoanei X continua. Virgin Radio Romania este pe urmele tale. Chiar TU poți fi PERSOANA X! In fiecare zi iți dam semnalmentele Persoanei X! Daca te recunoști suna la 074EUSUNTX (0743.878.689)! Prinde semnalmentele la Virgin Radio Romania, suna-ne la 074EUSUNTX (0743.878.689) și pune mana…

- Matinalii Bogdan, Shurubel și Ionuț au primit-o vineri dimineața in studio pe talentata Ava Max, autoarea super pieselor ”My Way” și ”Sweet but Psycho”. Dupa ce a cucerit clasamentele și radiourile internaționale, Ava Max a plecat in turneu prin Europa, iar una dintre cantarile live au avut loc pe…

- Shurubel a lipsit joi dimineața din studioul Virgin Radio Romania. A avut invoire motivata, pentru ca a susținut proba practica pentru obținerea permisului. Cu mari emoții, dar și cu susținerea colegilor și a voastra, Shurubel a reușit parca imposibilul…a luat permisul din prima! Reușita a venit la…