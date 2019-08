Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a decis ca Daniel Rece, preot la o biserica ortodoxa din judetul Constanta, cercetat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Iasi, sa ramana in arest preventiv. Decizia este definitiva. "Respinge ca nefondata…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 25 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator a domnului Anton Dan, suspendat din functie la Curtea de Apel Iasi in temeiul art. 65 alin. 1 lit. f din Legea nr. 303 2004 privind statutul judecatorilor si…

- Adolescentul de 16 ani care a ucis in bataie un barbat de 57 de ani, pentru doar 10 lei, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Ștefan Popa va inchis intr-un centru de reeducare pentru minori, el fiind obligat sa achite si aproximativ 35.000 de lei catre stat si catre cele doua spitale care l-au…

- Victoria bunului simt! AM AVUT DREPTATE…Dupa ce proptelele avute la PSD s-au “muiat”, Dobrovolschi se vede nevoit sa paraseasca bucataria spitatului din Barlad. DECISIV… Lovitura fatala pentru omul de afaceri, Dan Dobrovolschi! Curtea de Apel Iasi a dat verdictul in cazul ocuparii abuzive a spatiilor…

- Miliare a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Vaslui la patru ani de inchisoare cu executare pentru frauda cu fonduri europene si a primit o amenda penala in valoare de 37.500 de lei, pentru comiterea infractiunii de fals sub semnatura privata. 'Instanta inlatura dispozitiile privind condamnarea…

- O grefiera din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi a ajuns in aceasta dimineata in stare grava la spital dupa ce s a aruncat de la etajul doi din cadrul institutiei.Conform Antena3.ro, autoritatile au gasit la locul incidentului si un bilet de adio, in buzunarul femeii, invocand probleme…

- O grefiera s-a aruncat de la etajul 2 al Parchetului Curții de Apel Iași, in aceasta dimineața, in jurul orei 07.30. Femeia, in varsta de aproximativ 50 de ani, a supraviețuit impactului cu solul, fiind preluata de un echipaj medical și transportata la spital. Femeia era inconștienta, iar medicii ii…