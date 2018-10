Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Fundatia George Soros a denuntat marti 'retorica urii' care domina politica americana, dupa ce a fost gasit un pachet suspect la locuinta miliardarului dintr-o suburbie a New Yorkului, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe…

- Consiliul Județean Timiș a aprobat, astazi, plata cotizației catre Asociația Timișoara – Capitala Culturala Europeana pentru anul 2018. Așa cum a anunțat șeful instituției in urma cu doua saptamani, este vorba de 200.000 de lei. In cazul in care se va intruni urmatoarea Adunare Generala a Acționarilor…

- Un colet suspect care conținea elemente ce puteau constitui o bomba artizanala a fost detonat in noaptea de duminica spre luni. Coletul suspect a fost descoperit vizavi de Gara de Nord din Timișoara, alerta fiind data de catre un taxiemtrist care a parcat in zona. Imediat ce polițistul a anunțat posibila…

- Uniunea Salvați Romania ii cere Partidului Social Democrat sa o demita de urgența pe Viorica Dancila. USR spune ca premierul a devenit o rușine pentru țara pe care o reprezinta și ca retorica pe care o folosește aceasta este inadmisibila. Uniunea Salvați Romania face un apel la PSD și solicita demiterea…