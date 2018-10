Colete suspecte, SUA. Prima arestare. Mesajul lui Trump Aceasta este prima arestare de la inceputul anchetei privind pachetele suspecte cu dispozitive explozive trimise incepand de luni catre fosti sau actuali demnitari americani din Partidul Democrat, precum fostul presedinte Barack Obama si fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar si catre biroul din New York al canalului de televiziune CNN. Vineri, numarul coletelor trimise a ajuns la 12, ultima persoana vizata fiind fostul director american pentru informatii nationale James Clapper. Potrivit presei americane, un barbat in varsta de 50 de ani a fost arestat vineri dimineata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director american pentru informatii nationale James Clapper, destinatar al unui al 12-lea colet suspect adresat in ultimele zile unor personalitati din diferite domenii din SUA opuse actualei administratii, a apreciat vineri ca este vorba de incidente "grave" de "terorism intern", transmit Reuters…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat guvernul sirian, marti, in cadrul sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, ce are loc la New York, impotriva folosirii armelor chimice, afirmand ca Washingtonul va "raspunde" la orice astfel de actiune, relateaza dpa preluata de Agerpres. El…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca nu intentioneaza sa se intalneasca cu omologul sau iranian Hassan Rouhani la New York, in marja Adunarii Generale a ONU, insa este deschis pentru o eventuala intrevedere in viitor, relateaza Reuters si AFP preluate de Agerpres. 'In pofida…

- Guvernul din Pretoria si-a exprimat indignarea fata de un mesaj postat de Donald Trump pe Twitter, in care acesta isi exprima preocuparea fata de ''confiscarile de terenuri si ferme'' și “uciderea in masa a fermierilor” in Africa de Sud, relateaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Organizatii din cadrul societatii civile americane i-au dat in judecata pe presedintele Donald Trump si pe membri importanti ai administratiei sale, pe care-i acuza ca au supus peste 1.000 de imigranti clandestini unor conditii de detentie ”inumane” in California, relateaza AFP.De la 8…