Colete suspecte. Prima arestare în urma raziilor poliției din Australia Politia australiana a arestat un individ banuit ca a trimis mai multe zeci de colete suspecte unor ambasade si consulate din Australia, au anuntat joi responsabili locali, potrivit AFP. Acest barbat in varsta de 48 de ani a fost arestat miercuri seara la domiciliul sau din statul Victoria, in sud-estul tarii, au informat responsabilii australieni. El este banuit ca a trimis 38 de colecte suspecte unor ambasade si consulate la Melbourne, Canberra si Sydney. Suspectul a fost arestat la cateva ore dupa sosirea in mai multe consulate din Melbourne, capitala statului Victoria, a unor colete… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

