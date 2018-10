Colete suspecte, Pentagon. Prima arestare. Surpriza anchetatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a arestat miercuri un veteran din Fortele navale americane, suspect in ancheta privind coletele suspecte trimise unor oficiali americani de rang inalt si care contineau o substanta asemanatoare ricinei, transmite Reuters. William Clyde Allen III (39 de ani) a fost…

- Un fost membru al Marinei SUA este principalul suspect in cazul scrisorilor cu ricina trimise la Casa Alba si la Pentagon. Suspectul a fost arestat. William Clyde Allen III, in varsta de 39 de ani, a fost arestat la domicliu, la Logan, in Utah, a anuntat o purtatoare de cuvant a parchetului,…

- Coletele suspecte trimise saptamana aceasta Pentagonului contineau o substanta asemanatoare ricinei, dar nu este vorba de o otrava foarte puternica, a afirmat miercuri responsabila pentru comunicare a Departamentului american al Apararii, Dana White, citata de AFP. 'Se pare ca este…

- Cel puțin doua colete adresate Pentagonului saptamana aceasta au fost suspectate ca ar conține ricina, o otrava extrem de puternica. Anunțul a fost facut marți de un oficial din cadrul Ministerului Apararii din SUA. Cel putin doua pachete suspecte pe numele unor persoane din Pentagon au fost interceptate…

- Cel putin doua colete adresate Pentagonului saptamana aceasta au fost suspectate ca ar contine ricina, otrava extrem de puternica, a anuntat marti un oficial din cadrul Ministerului Apararii american, informeaza miercuri AFP. Cel putin doua pachete suspecte pe numele unor persoane din Pentagon au fost…

- Donald Trump a cerut anul trecut asasinarea lui Bashar al-Assad, dar secretarul sau al Apararii, James Mattis, a ignorat aceasta solicitare, scrie jurnalistul american Bob Woodward, devenit celebru pentru dezvaluirile sale in Afacerea Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, presedinte al…

- 'Voi merge la Paris la defilarea de celebrare a sfarsitului Razboiului, pe 11 noiembrie', a scris Trump pe Twitter.El a semnalat totodata ca a anulat parada militara care era programata sa se desfasoare la Washington la aceeasi data, cu ocazia Zilei Veteranilor SUA, invocand costurile foarte…

- Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta in dezvoltare…