Colete suspecte. Anchetă de amploare a poliţiei australiene Politia australiana desfasoara o ancheta dupa ce mai multe colete suspecte au fost trimise unor ambasade si consulate din Canberra si Melbourne, au anuntat politia si surse din cadrul ambasadelor, informeaza AFP si Reuters. Aceste colete, care nu sunt dupa toate probabilitatile unele periculoase, sunt in continuare examinate. Ele au fost livrate la mai multe adrese din capitala si din marele oras din sudul Australiei, a confirmat politia. 'Aceste pachete sunt examinate de serviciile de urgenta', a precizat intr-un comunicat politia federala australiana. Consulatul britanic din Melbourne… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile australiene investigheaza mai multe pachete suspecte gasite la mai multe consulate straine din orașele Canberra și Melbourne, au anunțat reprezentanții poliției, citați de BBC, conform mediafax. Reprezentanții Departamentului de Pompieri din Melbourne au transmis ca au fost chemați…

- Autoritatile australiene investigheaza mai multe pachete suspecte gasite la mai multe consulate straine din orasele Canberra si Melbourne, au anuntat reprezentantii politiei, citati de BBC.

- Autoritațile australiene investigheaza mai multe pachete suspecte gasite la mai multe consulate straine din orașele Canberra și Melbourne, au anunțat reprezentanții poliției, citați de BBC, conform Mediafax.

- Fortele de securitate australiene au reusit, marti, sa anihileze un eventual atac terorist de tip islamist, in Melbourne. Atacul fusese pregatit de trei barbati. Politia antiterorista a actionat in forta, i-a depistat la timp pe teroristi, evitand un eventual masacru in cel de-al doilea mare oras…

- O persoana a murit injunghiata si alte doua au fost ranite vineri intr-un atac cu cutitul care a avut loc in plin centrul orasului australian Melbourne, unde politia a ranit prin impuscare un barbat care agita o arma alba, relateaza AFP titrat de Agerpres. Politia din statul Victoria, in sud-estul Australiei,…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei în gara din Koln, în urma unui asalt în timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters. „Suspectul…