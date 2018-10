Colete explozive, SUA: Suspectul arestat, recidivist din Florida

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. Conform documentelor publice, suspectul, pe nume Cesar Sayoc, nascut in districtul…

- Barbatul se numeste Cesar Sayoc, Jr. si are 56 de ani. El a fost plasat in detentie. El este acuzat pentru seria de colete cu explozibili, vizandu-l chiar si presedintelui Donald Trump. Probele de ADN prelevate au jucat un rol crucial in detectarea si prinderea suspectului, au informat surse…

- Actorul american Robert de Niro, vizat de un pachet suspect cu dispozitiv exploziv la fel ca alte personalitati critice la adresa presedintelui Donald Trump, le-a cerut vineri americanilor sa raspunda la acest val de intimidare participand la alegerile legislative din 6 noiembrie, relateaza AFP.…

- Autoritatile federale americane au retinut un suspect in ancheta privind seria de dispozitive explozive trimise la adresele unor politicieni din Statele Unite, informeaza presa de la Washington.Suspectul, un barbat care are varsta de peste 50 de ani, a fost retinut in zona Plantation, in statul…

- Aceasta este prima arestare de la inceputul anchetei privind pachetele suspecte cu dispozitive explozive trimise incepand de luni catre fosti sau actuali demnitari americani din Partidul Democrat, precum fostul presedinte Barack Obama si fostul secretar de stat Hillary Clinton, dar si catre biroul…

- De asemenea, CNN a relatat ca politia din New York investigheaza un pachet suspect gasit la un birou postal din metropola americana. Pachetul trimis catre senatorul Cory Booker este al 11-lea dintr-o serie de cazuri in care dispozitive explozive au fost trimise, incepand de marti, catre fosti sau…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat intr-o teava…

