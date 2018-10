Colete explozive criticilor lui Trump: "Trebuie să se oprească" "Guvernul federal desfasoara o ancheta agresiva si vom gasi responsabilii si ii vom trimite in fata justitiei. Foarte rapid, sper", a declarat liderul administratiei americane in cursul unui miting electoral in statul Wisconsin (centru-nord).



"Orice act sau amenintare de violenta politica este un atac impotriva democratiei noastre in sine", a adaugat el, exprimandu-si dorinta ca toate partile sa isi vorbeasca "in pace si armonie".



El a mai afirmat insa ca media trebuie sa utilizeze "un ton politicos si sa inceteze ostilitatile fara sfarsit si povestile si atacurile negative… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat din nou miercuri seara trimiterea de colete explozive mai multor critici ai sai, printre care canalul de televiziune CNN, indemnand in acelasi timp media "sa inceteze ostilitatile", relateaza AFP. "Guvernul federal desfasoara o ancheta agresiva si vom…

- Secretarul american al apararii James Mattis este mai degraba 'un fel de democrat' decat un republican, astfel l-a descris Donald Trump intr-un interviu din care au fost publicate duminica noi extrase, presedintele american adaugand ca din acest motiv s-ar putea ca Mattis sa paraseasca in curand…

- Un viitor cu dobanzi mai mari, cu energie mai scumpa, cu un dolar mai puternic si cu intensificarea razboiului comercial global alimenteaza teama investitorilor ca vremurile cu viata usoara au apus pentru companii. Teama a explodat pe bursele din SUA si s-a raspandit rapid in celelalte parti ale…

- Guvernul cubanez vrea o relatie "civilizata" cu Statele Unite, in ciuda embargoului impus din 1962, a declarat duminica presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, potrivit AFP. Vorbind cu jurnalistii cubanezi la sosirea sa la New York, Diaz-Canel a spus ca va denunta, in discursul sau in fata Adunarii…

- Avocatul personal al presedintelui Donald Trump, Rudy Giuliani, a afirmat sambata ca sanctiunile SUA care vizeaza Iranul conduc la dificultati economice care ar putea determina o „revolutie reusita“, transmite agentia Reuters, notand ca declaratiile acestuia contrasteaza cu cele ale administratiei Trump…

- Purtatorul de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti a sustinut marti, ca raspuns la scrisoarea trimisa luni de avocatul lui Donald Trump, Rudolpf Giuliani,catre presedintele Klaus Iohannis, ca „Guvernul SUA nu comenteaza concluziile unor persoane fizice”. Oficialul a mentionat pozitiile oficiale…

- Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investitii si depozite, dupa o intalnire cu presedintele turc Tayyip Erdogan, care a avut loc la Ankara.Guvernul turc are dificultati din cauza crizei valutare si a tensiunilor cu Statele Unite, a caror rezolvare pare mai indepartata…

- Guvernul mexican a cerut marti Statelor Unite o intarire a frontierei lor comune pentru a opri fluxul ilegal de arme care intra in tara, ca raspuns pentru Donald Trump, care a criticat criminalitatea tot mai mare din Mexic, relateaza AFP. "Daca ei ar blinda frontiera (de sud a) Statelor Unite, acest…