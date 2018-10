Colet suspect ce a vizat biroul unei reprezentante democrate

”Anchetam cu privire la un colet suspect”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter Politia din Sunrise, precizand ca dispozitivul a fost localizat in apropiere de biroul lui Wasserman Schultz, care a demisionat in plina campanie prezidentiala, in 2016, dupa ce a fost suspectata ca a favorizat-o pe Hillary Clinton in detrimentul lui Bernie Sanders in alegerile primare.



Acest anunt a fost facut dupa ce autoritatile americane au anuntat ca au interceptat colete suspecte ”potential” explozive vizandu-i pe Barack Obama, Hillary Clinton si postul CNN.