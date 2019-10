Colegul nostru, robotul. Doua treimi dintre angajați au mai multa incredere in roboți decat in șefii lor și sunt incantați de Inteligența Artificiala Aproape doua treimi dintre angajati (64%) acorda o incredere mai mare unui robot decat managerului lor, reiese din cel de-al doilea studiu anual pe tema Inteligentei Artificiale (AI) la locul de munca - "AI at Work", realizat de Oracle si Future Workplace. Rezultatele sondajului citat arată, totodată, că 50% dintre oameni ar apela la un robot în loc să-şi consulte managerul, pentru sfaturi, iar 82% dintre…