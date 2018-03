Stiri pe aceeasi tema

- Elevul Andrei Nistorescu (clasa a XII-a A), de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din Lugoj, a reușit performanța sa se afle și anul acesta printre premianții Concursului național de discurs public in limba engleza „Publik Speaking”. Daca anul trecut a obținut doar o mențiune la faza naționala,…

- Cuvintele lui Steve Jobs – „Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este sa iubesti ceea ce faci” – se potrivesc foarte bine celor doi elevi ai Liceului Teoretic ”Petru Maior” calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Dupa rezultatele deosebite obținute la limba engleza,…

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia se mandrește din nou cu rezultatele pe care elevii instituției le-au obținut in urma participarii la diferite olimpiade și concursuri școlare, faza județeana. Astfel, la Concursul Național de matematica aplicata „Adolf Haimovici” elevii Șteau Iuliu…

- Etapa județeana a Olimpiadei de Geografie a avut loc la Școala Gimnaziala “Corneliu Coposu” Zalau, cu participarea a 52 de elevi. La etapa naționala, care se va desfasura la Braila, in perioada 1-6 aprilie, s-au calificat urmatorii elevi: Ihoș Iarina Valentina, clasa a VIII-a, Școala Gimnaziala ”Silvania”…

- Colegiul Național „Ienachița Vacarescu” este o comunitate de memorie a carei pastrare devine responsabilitatea tuturor celor care „locuiesc” sau „au Post-ul Rezultate foarte bune la olimpiade pentru C.N.Ienachița Vacarescu. Vezi aici cine sunt elevii calificați: apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Multe olimpiade nationale ori sunt programate in aceeasi zi, ori una dupa cealalta, in orase diferite, la cateva sute de kilometri distanta. In aceste conditii, mai multi elevi suceveni au fost nevoiti sa renunte la participarea la unele faze nationale la care s-au calificat si la care ar fi avut tot…

- NOU… Elevii vasluieni care au obtinut rezultate bune la olimpiadele de Matematica, Informatica, Fizica, Chimie si Biologie, dar nu s-au calificat la faza nationala, mai au o sansa. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numarul total de locuri atribuite initial la…

- Se inainteaza cu pasi mari in direcția legii ce vizeaza manualul unic pentru elevi. Astfel, deputații au dat unda verde ordonanței privind editarea manualelor obligatorii. Se așteapta, intre timp, decizia din partea aleșilor.

- BRAVO… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la faza nationala a Olimpiadei de Istorie. Doi dintre acestia sunt de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”. Este vorba despre Goran Rahela si Doroftei Andra Doriana. Cea mai mare nota obtinuta apartine, insa, unei eleve de la Colegiul National “Gheorghe…

- Sapte elevi din clasele VIII-XII din judetul Alba s-au calificat la etapele nationale ale Olimpiadelor de Limbi clasice – latina si graca veche, in acest an. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limbi clasice (limba…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale obținute de elevi la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și literatura romana – gimnaziu, gimnaziu minoritați și liceu, care s-a desfașurat sambata, 17 martie, la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia. Un grup de 12 elevi vor…

- BRAVO… Doua eleve de la Husi, coordonate de invatatoarea Otilia Cuceanu, au reusit sa realizeze performanta pe care si-au dorit-o: au obtinut la faza judeteana a Olimpiadei de Cultura Civica nu doar premiul I, ci si calificarea la faza nationala a competitiei. Este vorba despre Ciocan Maria Ioana si…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite rezultatele finale de la Olimpiada de Istorie, etapa judeteana Alba, desfasurata sambata, la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia. Cinci elevi s-au calificat la etapa nationala a olimpiadei, ce se va desfasura la Alba Iulia, in perioada 2-6 aprilie…

- Sase elevi de la Colegiul National “Silvania” Zalau, toti pregatiti de catre profesorul Florin Morar, vor reprezenta, in acest an, Salajul la Olimpiada Nationala de Informatica de la Brasov. Este vorba despre Andrei Cotor, clasa a IX-a, Alex-Nicolae Pop, clasa a IX-a, Shantih Alex Hill, clasa a X-a,…

- Comisia Județeana de organizare și desfașurare a Olimpiadei Județene de Fizica 2018 a definitivat lotul care va reprezenta Prahova la etapa naționala a concursului. Este vorba despre 12 elevi, care au avut cele mai bune rezultate la faza județeana. Șase dintre ei, dar și doua rezerve, provin de la…

- Inspectoratul Școlar Județean Salaj a anunțat, duminica,18 martie, numele premianților salajeni din cadrul Olimpiadei naționale de matematica, precum și unitațile de invațamant din care provin elevii. Etapa județeana a Olimpiadei de Matematica a avut loc la Colegiul Național „Silvania” Zalau, concurs…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Olimpiada de Limba Germana Moderna, etapa județeana, s-a desfașurat la Liceul Reformat “Wesselenyi” Zalau, si a presupus doua probe de ințelegere a mesajului scris și audiat si o proba de producere de mesaje scrise. La testul scris au participat patru elevi de gimnaziu și 24 de liceeni. Pentru nivelul…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis rezultatele olimpiadei de arte plastice, arhitectura și istoria artelor, faza județeana, dar și elevii calificați la faza naționala de la Bistrița ce va fi organizata in aceasta primavara. La faza județeana au participat 30 de elevi, iar primii clasați,…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba face publice rezultatele finale ale Olimpiadei de Stiinte socio-umane, etapa judeteana, 2018. Concursul s-a desfașurat sambata, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. Echipajele situate pe primul loc la educație civica și cultura civica, respectiv…

- Doi liceeni din Barlad și doi din Vaslui vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pamantului”, care se va desfașura la Bistrița. In acest an, județul Vaslui va fi reprezentat la faza naționala a olimpiadei interdisciplinare „Științele Pamantului” de patru elevi…

- SUCCES… Vasluiul va fi reprezentat de 28 de elevi la Olimpiadele de Limbi Moderne. Cei mai multi sunt la limba franceza, acolo unde opt elevi au reusit sa obtina intre 91 si 97 puncte si sa se califice la faza nationala. De asemenea, la italiana s-au calificat sase elevi, la spaniola – patru elevi,…

- Trei elevi din Alba Iulia și Sebeș s-au calificat la etapa naționala a olimpiadei interdisciplinare ”Științele Pamantului”, in urma rezultatelor bune obținute la faza județeana, desfașurata in 10 martie la Liceul cu Program Sportiv. Faza naționala se va desfașura in perioada 18 – 22 aprilie. Olimpiada…

- Noua elevi vor reprezenta judetul Salaj la Olimpiada Nationala de Fizica si alti cinci, la Olimpiada Nationala de Biologie. Inspectoratul Scolar Judetean Salaj a publicat rezultatele etapei judetene ale olimpiadelor la cele doua materii, precum si numele elevilor merituosi ale caror rezultate le-au…

- Patru dintre cei șapte elevi care vor reprezenta județul nostru la faza naționala a olimpiadei de geografie invața la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Barlad. Alți doi sunt vasluieni, iar unul e negreștean. Deși regulamentul olimpiadei de geografie prevede ca fiecarui județ i se atribuie…

- Bucurie, veselie pe ritmuri de melodie… de toate acestea vor avea parte cei care vor participa la programul organizat de catre ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ZALAU, cu ocazia ZILEI PORȚILOR DESCHISE, din data de 7 martie 2018. Elevii claselor pregatitoare sarbatoresc 100 DE ZILE DE ȘCOALA, prilej…

- Olimpiadele la disciplinele din aria curriculara ”Tehnologii” și Concursurile pe meserii – etapa județeana – s-au desfașurat in perioada 24 februarie – 2 martie 2018 in șapte centre de concurs: Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” Satu Mare, Colegiul Tehnic de Transporturi și Telecomunicații „Ion I. C.…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice, luni dupa masa, rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018, desfașurate la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia in data de 3 martie 2018. Elevii calificați pentru etapa naționala, potrivit informațiilor valabile in acest moment,…

- Peste 8.100 de elevi din clasa a VIII-a din judetul Iasi vor sustine astazi si maine cea de-a doua simulare a Evaluarii Nationale din acest an scolar. Elevii de clasa a VIII-a au mai sustinut o simulare in luna decembrie, aceasta desfasurandu-se doar la nivelul judetului, fiind organzata si coordonata…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Prof. Marin Ștefan Marți, 27 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a competiției „GIMNAZIADA , clasele V-VIII, volei fete, in organizarea Inspectoratului Școlar Județean Salaj. In urma tragerilor la sorți, au fost alcatuite doua serii. In seria intai s-au aflat echipele școlilor gimnaziale : „Porolissum”…

- Etapa județeana a olimpiadelor de limba și literatura romana pentru elevii de gimnaziu și de liceu s-a incheiat, cu rezultate meritorii pentru elevii nemțeni. Lotul de elevi care va reprezenta județul Neamț la olimpiada naționala de Lingvistica este format din elevii care au obținut locul I la etapa…

- Elevii clasei a XI-a A și a XI-a E de la Colegiul Național „Emil Botta”, coordonati de profesorii Ana Virlan și Lia Badura au organizat, in parteneriat cu Biblioteca municipala Adjud, manifestarea „Dragobete vs.Valentine`s Day”. Evenimentul a avut loc la Sala multimedia a instituției de cultura adjudene,…

- Ziarista-reporter Aline Fontaine era interesata in special de realizarea unui reportaj despre modul in care elevii invața limba franceza aici. Ziarista a avut ocazia recent sa vada un spectacol al trupei Amifran (coordonata de Florin Didilescu), la Timișoara și a fost impresionata de nivelul de limba…

- In perioada 5-7 martie, se desfasoara Simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a. Proba de Limba si literatura romana, in cadrul simularii examenului, va fi luni, 5 martie, iar cea de Matematica, marti, 6 martie. Testarea de Limba și literatura materna se desfasoara miercuri, 7 martie…

- Echipa Technogods Robotics de la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu cauta un nume pentru robotul cu care va participa la cea mai tare competitie intre roboti din tara, First Tech Challenge Romania. Li...

- 47 de licee si colegii din tara au fost selectate de catre Ministerul Educatiei pentru prima etapa a proiectului “Promovarea și susținerea excelenței in educație prin dezvoltarea competențelor in disciplina Tehnologia Informației”. Printre acestea se numara si Colegiul National “Silvania”, acolo unde…

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- In urma rezultatelor obținute la fazele locale ale celor doua olimpiade, 30 de elevi din Huși și localitațile limitrofe s-au calificat pentru etapele județene. Mai mulți elevi din Huși care, sambata, 3 februarie, au participat la fazele locale ale olimpiadelor de biologie și religie s-au calificat,…

- Sambata, 27 ianuarie, la Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din Husi s–a desfasurat Olimpiada locala de limbi moderne. La proba de limba engleza, la clasa a V-a, s-a acordat un singur premiu I care a ajuns la elevul David Gaina, de la Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Husi, si un singur premiu II,…

- Elevii din municipiul Radauți au la dispoziție doua cabinete stomatologice școlare modernizate, in incinta Colegiului "Andronic Motrescu" și a Colegiului Tehnic Radauți. Directorul adjunct al Direcției de Sanatate Publica Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, ca cele doua ...

- Elevii clasei a IX-D de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de consilierul scolar Monica Morar si de profesorul Ioan Jecan, si in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, finalizeaza, in aceasta perioada, proiectul educational “Fara violenta”. Scopul demersului…

- Nu mai puțin de 32 de elevi din Barlad și unul din Gherghești, care au obținut punctaje foarte mari la etapa locala a olimpiadei de chimie, s-au calificat pentru faza pe județ, din februarie. Din zona Huși, la gimnaziu, cei mai mulți calificați sunt de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu”, iar la…

- BAREM ROMANA COMPER 2018. Elevii din ciclul primar si gimnazial au emotii mari dupa afisarea baremului de corectare pentru subiectele de la romana. Subiectele si baremele de corectare au fost postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro, in sectiunea Editia curenta -> Etapa I -> Subiecte…

- Pentru elevii, invațatorii și profesorii Școlii Gimnaziale ” Mihai Eminescu” Zalau, 15 ianuarie a insemnat intotdeauna o zi cu o semnificație aparte. Este ziua de naștere a aceluia pe care-l denumim generic, Poetul. A aceluia caruia –i purtam cu onoare, responsabilitate și mandrie numele. Nu –l omagiem…

- Reprezentanți ai Forțelor Navale Romane se afla intr-o vizita de documentare in județul Suceava pentru a pregati campania de promovare a profesiei militare care se va desfasura in perioada 19-22 februarie in sapte licee sucevene. Este vorba de Colegiul Militar “Ștefan cel Mare” și Colegiul Național…

- Batalionul 317 Sprijin Logistic “Voievodul Gelu” din Zalau are, incepand de miercuri, 10 ianuarie, un nou comandant. Este vorba despre locotenent colonel Liviu Mihai Soric, care a preluat comanda unitatii de la locotent colonel Ralu Gabriel Nicolescu, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc la sediu…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Liceul de Arta „Ioan Sima” Zalau organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, de la ora 13, in sala festiva a Centrului de Cultura, o intalnire literar – muzicala dedicata Zilei Culturii Naționale. Scriitorii Florin Horvath, Ion Pițoiu – Dragomir, Daniel Hoblea,…

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…