Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu“ Constanta participa la cea de-a XI a editie a concursului EUROSCOLA 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul face parte din proiectul cu care scoala ieseana s-a inscris la Concursul National Euroscola 2018-2019 (editia a XI-a), cu o echipa formata din 24 de elevi si doi profesori coordonatori. „Avand in vedere tema propusa de Biroul de Informare a Parlamentului European in Romania pentru editia…

- Avand in vedere tema propusa de Biroul de Informare a Parlamentului European in Romania pentru editia de anul acesta, Europa pentru noi, si scopul acestei competitii – organizarea unei campanii de promovare a unui proiect finantat cu fonduri europene – echipa scolii noastre isi propune sa informeze…

- In perioada 1 5 septembrie 2018, se desfasoara la Constanta, cea de a V a editie a Olimpiadei Internationale de Lectura, competitie initiata si organizata de Ministerul Educatiei Nationale ce vizeaza abordarea lecturii de catre elevi ca abilitate de viata. Competitia va reuni 61 de elevi din Romania,…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) a publicat joi harta focarelor de pesta porcina din Europa și din Romania, adaugand și un set de masuri ce trebuiesc adoptate de fermele și gospodariile din zonele afectate, scrie Mediafax.Potrivit ANSVSA, in…

- „Pare mai degraba iresponsabila catalogarea drept iliberal a unui partid despre care cunosti prea putin. ALDE Romania este un tanar partid liberal, care isi propune sa promoveze valorile liberale in Romania. In ultimii ani, ALDE Romania s-a dovedit a fi singurul aparator al cetatenilor romani care au…

- Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anuntat pe retelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate s au mobilizat pe retelele de socializare, iar in ultimele zile coloane de masini dinspre Europa au intrat in tara prin vamile Bors si Nadlac cu destinatia Bucuresti.La…

- In perioada 15 iunie – 15 octombrie 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate ”Unirea”, Pașcani se deruleaza activitațile din cadrul Concursului național Euroscola, ediția a XI-a, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania (BIPE), in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale…

- Cea de-a XXVI-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului - o initiativa comuna a Consiliului Europei si a Uniunii Europene - va avea loc in Romania pe 15 septembrie și va avea tema "Locuri ale memoriei", potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii și Identitații Naționale, scrie Mediafax.In…