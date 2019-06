Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă“ aniversează 150 de ani de la înfiinţarea Şcolii Reale din Braşov Unul dintre cele mai vechi licee din Romania, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșota“ , a implinit 150 de ani de existenta. Astfel, elevii si profesorii Colegiului va invita sa le fiti alaturi la evenimentele organizate la aniversarea celor 150 de ani de la infiintarea Scolii Reale din Brasov! Cu aceasta ocazie au fost pregatite o serie de evenimente care se desfasoara pe parcursul a trei zile, 6, 7 și 8 iunie. In cadrul evenimentelor aniversare vor fi competiții sportive, spectacole, lansari de carte, dar și dezvelirea bustului Dr. Ioan Meșota. Programul evenimentelor Joi, 6 iunie Ora 09.00 – Trenurile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

