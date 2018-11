Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza, astazi, un miting de protest in București, in Piața Victoriei, protest ce vine in urma problemelor mari cu care medicii veterinari din Romania se confrunta, fara sa fie bagați in seama de autoritați, inclusiv de Guvern. Colegiul Medicilor Veterinari este o…

- Aproape 1.000 de medici veterinari din toata țara sunt așteptați sa protesteze, vineri, in Piața Victoriei, intre orele 12 și 14. Aceștia spun ca ies in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la problemele care ii determina sa-și desfașoare activitatea „la limita malpraxisului”. Medicii…

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 – 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional (Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 - 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, potrivit unui comunicat remis Agerpres.Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional (Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, transmite AGERPRES citand un comunicat de presa.Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari anunța organizarea unui miting de protest in data de 02 noiembrie 2018.Colegiul Medicilor Veterinari este o organizație profesionala, inființata prin lege speciala și reprezinta interesele profesionale a peste 12.000 de membri. Manifestarea va avea loc…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistența medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violențelor din Piața Victoriei, de la mitingul diasporei, potrivit ISU București-Ilfov. Numarul total al intervențiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. (Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit…

- Protest 10 august. Mii de romani se indreapta spre Romania, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pana la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.