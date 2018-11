Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 - 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, potrivit unui comunicat remis Agerpres.Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional (Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, transmite AGERPRES citand un comunicat de presa.Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari organizeaza vineri un miting de protest in Piata Victoriei, in intervalul orar 12:00 - 14:00, fiind asteptate aproximativ 1.000 de persoane, potrivit unui comunicat remis AGERPRES Mitingul de protest doreste sa aduca in atentia factorilor cu rol decizional (Autoritatea…

- Colegiul Medicilor Veterinari anunța organizarea unui miting de protest in data de 02 noiembrie 2018.Colegiul Medicilor Veterinari este o organizație profesionala, inființata prin lege speciala și reprezinta interesele profesionale a peste 12.000 de membri. Manifestarea va avea loc…

- Aproximativ 200 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din Capitala, pentru a marca o luna de la violențele de la mitingul din 10 august. In Piața a susținut un concert la pian și artistul german Davide Martello.Davide Martello a ajuns in Piața Victoriei cu pianul tras…

- Protest 10 august. Mii de romani se indreapta spre Romania, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pana la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.

- Protest 10 august. Mii de români se îndreapta spre România, ca sa ia parte la marele protest al diasporei, de vineri 10 august. Mitingul va fi pâna la urma spontan pentru ca nimeni nu-și asuma paternitatea lui.

- Primaria Capitalei anunța ca Federația Romanilor de Pretutindeni a informat instituția, in urma cu cateva zile, ca nu va mai organiza mitingul pe 10 august, subliniind ca organizatorul incearca sa induca ideea ca a primit un raspuns negativ de la autoritați, deși protestul a fost deja aprobat.Codrin…