- Maria Spirache, o romanca de 20 de ani, a fost arestata in Marea Britanie, fiind acuzata de mai multe furturi pe care le-a comis in decurs de 10 zile in centrul orașului Manchester. Tanara a fost condamnata la 32 de luni de inchisoare. Romanca a declarat in instanța ca "a avut o slujba, dar i s-a parut…

- Poliția Capitalei cere sprijinul cetațenilor pentru a identifica trei tineri care au agresat un barbat de 53 de ani, intr-un magazin din București. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. "In data de 13 februarie, in jurul orei 01,30, prin apel 112, Sectia 22 Politie a fost sesizata…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a spus, intr-o intervenție telefonica la postul Romania TV, ca eticheteaza drept "un act de corupție" cazul falsului medic ginecolog Raluca Birsan, de la Spitalul Ilfov, care activeaza de zece ani in mod ilegal. Monica Pop spune, dupa ce a vazut diploma de licența a Ralucai…

- Omul de afaceri, Marcel Barbuț, cunoscut ca fondatorul companiei AdePlast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de construcție din Romania, a murit la varsta de 62 de ani. Compania pe care a inființat-o in urma cu 20 de ani a transmis un comunicat de presa in care a anunțat trecerea in…

- Sorina Pintea a declarat intr-o conferința de presa ca documentele prezentate de falsul medic ginecolog de la Spitalul Județean Ilfov sunt "false", iar aceasta "nu a fost niciodata inscrisa la examenul de rezidențiat și nu a fost medic rezident". Sorina Pintea a precizat ca Raluca Birsan lucra in baza…

- Un nou presupus medic a fost demascat. O femeie de 30 de ani și-a fabricat o diploma de medic și de 10 ani lucreaza la secția de Ginecologie a Spitalului de Urgența Ilfov. Raluca Daniela Birsan nu are nici macar parafa de la DSP. Facultatea de medicina are o durata de 6 ani, dupa care urmeaza perioada…

- Inca un medic fals, descoperit intr-un spital public! Practica de 10 ani. Dupa scandalul provocat de falsul medic italian Matteo Politti, care se dadea drept chirurg estetician desi are doar 8 clase, in Romania a inceput vanatoarea celor care practica medicina fara drept. In ciuda declaratiilor ministrului…

- Colegiul Medicilor anunța posibile sincope in acordarea de servicii medicale. Iata comunicatul trimis de Colegiul Medicilor: „Colegiul Medicilor din Romania, reprezentant legal al tuturor medicilor indiferent de specialitate, aduce la cunoștința decidenților și opiniei publice și pe aceasta…