- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis astazi Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, au precizat surse medicale pentru Mediafax. Noaptea trecuta, patru persoane au murit și noua au fost ranite, dupa ce un pacient de 38 de ani a atacat cu un stativ de perfuzii bolnavii…

- Potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila, publicate marti in Monitorul Oficial, Nicolae Nasta a fost eliberat din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, iar Doru-Claudian…

- Șeful Poliției Caracal, Nicolae Mirea, a fost demis din funcție, sambata, in urma intervenției defectuoase in cazul Alexandrei, fata de la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa.Surse din cadrul Poliției au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal, a…

- Curtea de Apel Craiova a luat, joi, o decizie definitiva in cazul „Sorina”. Magistrații au respins cererea de revizuire a adopției internaționale, astfel, fetița din Baia de Arama urmand sa ramana cu parinții adoptivi din America.

- Președintele Consiliului Județean Cluj a dispus un audit general extern la D.G.A.S.P.C. Cluj și sesizeaza instituția Avocatului Poporului. In legatura cu evenimentul tragic petrecut pe 6 iulie, in care un minor in varsta de noua ani a decedat, Consiliul Județean Cluj face urmatoarele precizari: 1.…

- Decizie importanta in cazul Sorinei, fetita adoptata din Baia de Arama in America, de catre o familie cu cetatenie romano-americana. Parintii vor cat mai repede sa stie cand o vor putea scoate din tara.

- Comisia Juridica a Senatului discuta, la ora transmiterii acestei știri, cu ușile inchise, solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a liderului ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Presa a fost data afara din sala. Surse senatoriale nu exclud sa se amane iar o decizie…

- Decizia Tribunalului Hunedoara de incetare, ca urmare a prescrierii faptelor, a procesului penal in care fratii Adrian si Miron Gardean au fost judecati pentru dare de mita fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, intr un dosar disjuns din cel cunoscut cu numele Gala Bute,…