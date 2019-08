Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au inceput urmarirea penala pentru infractiunea de omor calificat in cazul agresorului de la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, procurorul Catalin Radu. "In cauza s-a inceput urmarirea penala sub aspectul infractiunii…

- Președintele Colegiului Medicilor Buzau, Ion Japie, a declarat pentru MEDIAFAX ca instituția se va sesiza in privința tragediei de la Spitalul de Psihiatrie, insa trebuie analizate informațiile pentru a vedea cauzele, menționand ca numarul supraveghetorilor este mic, iar consecințele deja se vad.„Colegiul…

- „Colegiul Medicilor Buzau se va sesiza, dar inainte de toate trebuiesc vazute condițiile, despre ce a fost vorba. Sesizare se va face și se va discuta tot ce s-a intamplat, se va cauta sa se constate cauzele din pricina carora s-au intamplat - pentru ca lipsa aceasta de personal... Ținand cont de…

- Potrivit unor decizii ale premierului Viorica Dancila, publicate marti in Monitorul Oficial, Nicolae Nasta a fost eliberat din functia de secretar de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, iar Doru-Claudian…

- Viorica Dancila anunțat masuri drastice in urma tracediei din Caracal. Pana acum au fost demiși șeful IGPR, Ioan Buda, și șeful Poliției Caracal.„Vor fi demiși sau vor supotra rigorile legiii toti care au gestionat defectuos situația. Cer sa se preziente in fata CSAT un raport minut…

- Curtea de Apel Craiova a luat, joi, o decizie definitiva in cazul „Sorina”. Magistrații au respins cererea de revizuire a adopției internaționale, astfel, fetița din Baia de Arama urmand sa ramana cu parinții adoptivi din America.

- Comisia Juridica a Senatului discuta, la ora transmiterii acestei știri, cu ușile inchise, solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a liderului ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Presa a fost data afara din sala. Surse senatoriale nu exclud sa se amane iar o decizie…

- Decizia Tribunalului Hunedoara de incetare, ca urmare a prescrierii faptelor, a procesului penal in care fratii Adrian si Miron Gardean au fost judecati pentru dare de mita fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, intr un dosar disjuns din cel cunoscut cu numele Gala Bute,…