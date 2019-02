Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile politice și fiscale probabil vor crește in 2019-2020, Guvernul ar putea intampina dificultați in a menține deficitul bugetar sub 3% din PIB, in pofida creșterii taxelor din sectorul bancar, energetic și telecomunicații și a majorarii accizelor, arata Raportul Trimestrial al UniCredit.Ritmul…

- Mario Draghi, președintele Bancii Centrale Europene (BCE), a tras, joi, un semnal de alarma in ceea ce privește zona euro, avand un discurs mai pesimist decat in decembrie, dupa ședința bancii, transmite Bloomberg, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase, indiferent de varsta.…

- Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete, ceruta de Asocierea dintre Naval Group Franta si Santierul Naval Constanta, are termen la Curtea de Apel Constanta in 16 ianuarie.”Important ca s-a atacat in justiție anularea HG. Va dați seama ce urmari ar fi daca judecatorii ar suspenda…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au aprobat un pachet legislativ care are ca scop deblocarea activitatii guvernului si au respins cererea presedintelui Donald Trump privind alocarea de fonduri pentru ridicarea zidului de la granita cu Mexicul, in ciuda faptului ca Trump si-ar putea folosi dreptul…

- Anul 2019 se anunța unul cu mari dificultați economice, iar cursul euro-leu va cunoaște o creștere semnificativa, cosidera Ciprian Dascalu, Chief Economist, Macroeconomic Research, ING Bank Romania. Citește și: Serban Nicolae, despre interviul lui Augustin Lazar in Le Monde: 'Padurile din…

- Asociatiile industriale din Germania considera ca iesirea Marii Britanii din Uniunea europeana si razboiul comercial dintre SUA si China, provocat de politicile ”America First” ale presedintelui Donald Trump reprezinta cele mai mari riscuri pentru crestere si prosperitate, transmite Reuters, relateaza…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea, președintele PSD, incearca sa-și apropie demnitarii de el prin intenția de a mari salariile.„Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuariese suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea de…

- Deputatul independent, Remus Borza, susține ca politica PSD-ALDE de a crește pensii și salarii se dovedește nesustenabila și ne duce in faliment. Borza susține ca inclusiv oficialii guvernamentali i-au confirmat faptul ca in 2018 Romania va ieși din ținta de deficit bugetar. Citește și: Ecaterina…