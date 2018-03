Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a insistat totusi sa fie o "minima audiere" si a adresat o intrebare privind implicarea lui Cazimir Ionescu (foto), propus de PSD, in dosarul Mineriadei, si daca acest lucru ar afecta imaginea CNSAS. In apararea lui Ionescu a sarit deputatul PSD, Florin Iordache. Noul Colegiu…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta au fost inregistratate contestatiile formulate de doi fosti primari din judetul Constanta, trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cei doi Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai…

- Primarul Catalin Chereches s-a ales cu inca un proces, de data aceasta de natura civila, in urma afirmatiilor facute in fata instantei de judecata referitoare la faptul ca martorul Cristian Span ar suferi de o boala incurabila, aflata in faza terminala. Ideea ca Span mai are putin de trait a fost folosita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru marti ultimul termen in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.Dosarul a fost trimis de DNA in instanta in septembrie 2015 si…

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- Inspectorii ITM au finalizat raportul in cazul accidentului de munca de la mina Uricani, din luna octombrie a anului trecut. Ancheta scoate la iveala o situație extrem de grava. Inspectorii de munca au stabilit ca explozia de la mina Uricani s-ar fi produs din cauza fumatului in subteran. “Urmarea…

- Dosarul privind parcarile cu plata din Chisinau in care este vizat viceprimarul Capitalei Nistor Grozavu a fost trimis in judecata. Anuntul a fost facut, astazi, de procurorii anticoruptie care spun ca au incheiat urmarirea penala.

- Dosarul in care este cercetat viceprimarul Chișinaului, Nistor Grozavu, și omul de afaceri Alexandru Pincevschi, a fost trimis in judecata. Cei doi vor aparea pe banca acuzaților in dosarul fraudarii licitațiilor privind amenajarea parcarilor cu plata.

- Un profesor si un elev de la un liceu din Tulcea au fost trimisi in judecata, fiind acuzati de dare de mita si complicitate la aceasta infractiune, in timpul examenului de bacalaureat din 2014. Profesorul este banuit ca a supraevaluat lucrarile la disciplinele de examen cu scopul promovarii de catre…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, afirmand ca Romania risca sa piarda „sute de milioane, daca nu chiar miliarde de euro, din cauza incompetentei ministrului Fondurilor Europene.…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei…

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- Jandarmul este, prin natura meseriei, un om al legii. El aplica, in limitele pe care i le a conferit legiuitorul, legea. Numai ca, adesea, este perceput diferit de cei in preajma carora se afla militarul.Una este actiunea de asigurare a ordinii publice la o manifestare religioasa, alta la un meci de…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora. Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor…

- Calin Mitica, afaceristul care controleaza SC Transferoviar Grup SA a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție din Cluj, pentru infracțiunile de dare de mita și spalare de bani. Dosarul DNA implica și alte nume cunoscute, acuzate de infracțiuni similare. Potrivit DNA, suma data pentru mituirea…

- Tineretul National Liberal TNL a initiat o campanie de constientizare a felului in care au fost bugetate cheltuielile si veniturile de catre Primaria si Consiliul Local Municipal Constanta pentru anul 2018. In urma studierii celor peste 300 de pagini publicate pe pagina oficiala a Primariei, tineretul…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Doi jucatori profesionisti de tenis de camp la nivel national, impreuna cu doi complici, ar fi trucat rezultatele mai multor meciuri de tenis, disputate atat pe teritoriul Republicii Moldova, cat si peste hotarele tarii. Cauza a fost trimisa in judecata de catre Procuratura Anticorupție.

- La 17 martie expira termenul legal pana cand ex-deputatul democrat Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj și tradare de patrie, poate fi ținut in arest, respectiv, acesta urmeaza a fi eliberat daca pana la aceasta data instanța de fond nu va pronunța o hotarare, transmite Ziarul de Garda.

- Federația Romana de Fotbal a caștigat și la Curtea de Apel procesul din cauza regulii jucatorului sub 21 de ani. In octombrie 2017, Andrei Cristea, Ovidiu Mihalache, Cosmin Frasinescu, Gabriel Bosoi, Ionuț Voicu, Vasile Gheorghe, Madalin Ciuca au dat in judecata FRF-ul din cauza introducerii regulii…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost trimis in judecata, joi, in stare de arest preventiv, in dosarul in care este acuzat de DNA ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a isi folosi influenta. Cauza va fi judecata de Tribunalul Neamt.

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis azi ca dosarul in care Aurel Papari, presedintele Universitatii "Andrei Sagunaldquo; din Constanta, a fost trimis in judecata sub acuzatia de santaj, sa se intoarca la procurori. Decizia de azi este definitiva. Reamintim ca tot in prezenta cauza Judecatoria…

- Luni, la prima infatisare la instanta in dosarul Mineriadei, au avut loc incidente, zeci de oameni, parti vatamate in dosar, strangandu-se in curtea instantei din cauza lipsei de spatiu din sala de judecata. Unui barbat i s-a facut rau. Zeci de persoane, parti in dosar, au intrat in sala pentru prezenta,…

- Imediat dupa sedinta de CJ in care s-a suspus aprobarii bugetul judetului Arges pe anul 2018, consilierii judeteni PNL au avut o interventie in fata presei, prezentata si live, pe Facebook, in care au ...

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Dupa mai multe amanari, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, a decis comasarea dosarelor fotojurnalistului Constantin Grigorița privind ingradirea accesului la informație contra lui Igor Dodon și contra Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Decizia vine dupa ce examinarea in fond a cauzei a…

- Procurorul anticorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești. Iorga este acuzata de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Procurorul anitcorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat un nou termen in dosarul Academiei Navale "Mircea cel Batranldquo; Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 27 februarie, din cauze medicale. Dosarul a fost instrumentat de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, luni, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, faptele au fost comise de cei doi in calitate de reprezentanti ai societatilor…

- Cauza penala privind invinuirea a 8 persoane de comiterea infracțiunii de contrabanda in proporții deosebit de mari cu marfuri de la piața KM 7 a fost finalizata si expediat in instanța de judecata.

- Guvernul Dancila a primit votul de incredere in Parlament, dupa ce 282 de parlamentari au votat pentru, 136 impotriva si o abtinere. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari. Pentru a trece, Cabinetul Dancila avea nevoie de 233 de voturi. …

- Duminica, in sedinta Biroului Politic al PNL, Mara Mares, liderul organizatiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman sa faca un pas in spate, in conditiile in care este trimis in judecata in dosarul Mineriadei. Presdintele PNL, Ludovic Orban, a fost de partea Marei Mares, au declarat surse…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Fostul premier PSD Victor Ponta anunța ca va vota "cu toata convingerea" impotriva Guvernului Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea. Va conduce Guvernul domnul Dragnea si trebuie sa-si asume raspunderea, nu…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Sportul romanesc este 'manjit' de un nou scandal imens. Un antrenor a fost trimis in judecata dupa pentru infractiunea de viol. Este vorba despre antrenorul de tenis, Ioan Pacurar din Cugir. Monstrul cu chip de barbat a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, comenteaza dosarul deschis de DNA pe numele liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea, afirmand ca acesta este "un nou abuz" al DNA impotriva liderilor PSD. Ea se intreaba, intr-o postare pe Facebook, "cate mai toleram?".

- Apple, Intel și Advanced Micro Devices (AMD) au fost date in judecata in Israel din cauza celor doua vulnerabilitați majore din procesoarele lor descoperite de curand, respectiv Meltdown și Spectre, care permit hackerilor sa fure informații vitale din dispozitive, scrie Cult of Mac.

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…

- Fondul Proprietatea a renuntat la actiunea in instanta indreptata impotriva Companiei Nationale Posta Romana care contestase schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al companiei, numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa. Contestarea in instanta din partea Fondului…

- „Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu, si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

- Dosarul privind angajarea unor persoane in cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul (MRP), despre care procurorii spun ca ar fi fost aranjat, a fost trimis in judecata de DNA, unul dintre inculpati semnand un acord de recunoasterea vinovatiei, anunta, miercuri, parchetul.

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Cu doar cateva zile inainte de finele anului 2017, fostul edil din Piatra Neamt afla faptul ca procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Bacau au dispus trimiterea sa in judecata, in dosarul in care DNA-ul il acuza de trafic de influenta. Cauza va ajunge pe masa judecatorilor de la Tribunalul…