- Șeful CNSAS Constantin Buchet a declarat, in contextul Adinei Florea respinsa a doua oara de presedinte pentru sefia DNA, ca in cazul Cristinei Tarcea, presedintele ICCJ, numirea a fost facuta fara documentele de la CNSAS.„Verificarile la doamna Tarcea sunt in curs. Și acolo, daca nu greșesc,…

- "Domnul Tudorel Toader a recidivat. Pe data de 27 decembrie a retransmis propunerea pentru sefia DNA in persoana Adinei Florea si de data aceasta a facut-o fara sa aiba aviz de la CNSAS. (...) A fost o sedinta programata pe data de 21 decembrie, in acea sedinta nu s-a intrunit cvorumul, ca atare…

- Modul in care a fost acordat avizul CNSAS in cazul Adinei Florea, nominalizata pentru funcția de procuror-șef al DNA de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader, ridica o serie de probleme de legalitate. Asta atrage atenția un membru CNSAS intr-o nota trimisa pe 3 ianuarie președintelui instituției,…

- Colegiul CNSAS ar putea lua in discutie, in sedinta de joi, daca va mentine sau nu adeverinta data de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul Adinei Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sulfina Barbu, membru…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, susține ca Lia Olguța Vasilescu are toate șansele sa fie numita ministru la Dezvoltare."Nu are decat sa verifice legalitatea propunerii de numire și sa stabileasca daca ii numește sau nu. Se poate sa fie propus un om care nu poate fi ministru, spre…

- Presedintele Colegiului CNSAS (Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii), Constantin Buchet, raspunde la acuzatia ca institutia nu a trimis în timp util adeverintele pentru cei cinci procurori propusi pentru functii de conducere.