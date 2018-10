Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 9 ani a fost ucisa, sambata, intr-un accident produs de un șofer inconștient care facea live pe Facebook in timp ce conducea. Barbatul și-a pierdut și el viața, dupa ce a fost proiectat prin parbriz. Frațiorul de 3 ani al fetei decedate a ajuns la spital cu coloana fracturata, splina rupta…

- Mesajul sfasietor al tatalui Teodorei, fetița de 9 ani ucisa de un sofer care facea Live pe Facebook, a fost postat la puțin timp dupa ce s-a aflat ca și celalalt copil al familiei, un baiețel de doar 3 ani, are șanse minime de supraviețuire. „Inca un inger a plecat la Dumnezeu, te iubesc Teodora mea…

