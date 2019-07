Colegii Alexandrei protestează în faţa Poliţiei Caracal: Alo, 112, sunt Alexandra şi vreau să trăiesc Tinerii adunati, luni seara, in fata sediului Politiei din Caracal spun ca inca spera ca Alexandra este in viata si sustin ca incearca, prin acest protest, sa schimbe ceva, pentru colega si prietena lor. „Imi pare rau ca am crezut in voi. De azi eu nu mai sun la 112", este mesajul scris pe o coala de hartie purtata de o colega a Alexandrei. Un alt mesaj transmis de tineri este: „Trebuie sa suni de miercuri seara daca ai probleme joi, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

