- Curg lacrimi fara oprire dupa tragicul accident petrecut in județul Ialomița sambata dimineața. Zece oameni și-au pierdut in total viața, iar dintre aceștia opt femei care erau vecine și munceau impreuna.

- Accidentul de la Ialomita provocat de un TIR si in urma caruia au murit 10 oameni a socat intreaga tara. In prima instanta, autoritatile au vorbit despre faptul ca soferul de TIR ar fi condus prea mult si accidentul s-a produs pe fondul oboselii. Ce arata datele tahograf si ce prevede legislatia europana…

- Sotul Aureliei Chirita, una dintre mamele care au murit sambata dimineata in accidentul din Ialomita, este distrus de durere. A facut declaratii cu lacrimi in ochi despre cum a decurs ultima conversatie dintre el si sotia lui. Au impreuna trei copii.

- Trupurile celor opt femei care au murit sambata dimineața in accidentul din Ialomița au fost aduse acasa pentru inmormantare. Localnicii din Munteni au facut o arcada uriașa de flori la intrarea in localitate.

- Fata de 19 ani ranita sambata in accidentul rutier din judetul Ialomita, internata la Spitalul ''Bagdasar-Arseni'' din Capitala, este in continuare in stare grava, fiind intubata. Tanara se afla la Terapie Intensiva, iar medicii sunt rezervați in privința șaselor de supraviețuire.

- Apar noi detalii despre persoanele ranite in accidentul deosebit de grav petrecut in aceasta dimineața in județul Ialomița. Printre acestea se numarar și o tanara de numai 19 ani, care a fost deja transferata la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitala.

- Un microbuz cu 17 pasageri a fost spulberat de un TIR pe DN2A, in județul Ialomița, Romania, 9 oameni și-au pierdut viața pe loc. Accidentul a avut loc in jurul orei 5 dimineața și a fost activat planul roșu de intervenție.

- Șoferița Porsche Cayenne-ului, automobilul care s-a tamponat violent astazi, 30 septembrie, intr-un troleibuz de pe linia 21, in urma caruia 18 persoane au fost traumatizate, iar un barbat a decedat, ar fi condus anterior in stare de ebrietate și fara a deține permisul de conducere, scrie bloknot-moldova.…