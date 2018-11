Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta de la Serviciul Judetean de Ambulanta din Teleorman a facut o postare emotionanta pe o retea sociala dupa ce unei asistente de la spitalul din Zimnicea i s-a facut rau la locul de munca.

- Caz socant la Teleorman. O asistenta de la spitalul din Zimnicea a intrat in coma dupa ce i s-a facut rau la serviciu. Femeia a suferit un anevrism cerebral din cauza stresului si a oboselii. Colegii ei au sunat la ambulanta, in speranta ca o vor salva. Medicii sunt rezervati la sansele ei de...

- O asistenta de la spitalul din Zimnicea, in varsta de 43 de ani, a ajuns in coma din cauza epuizarii si a stresului. Carmen Vatafu a suferit un anevrism cerebral la finalul turei de noapte, marti dimineata.

- „Știați cați medici au murit in garzi sau in timpul serviciului, subit? La varste cuprinse intre 34 și 70 de ani? Cu mențiunea ca singurul medic de 70 de ani din statistica era pediatru si facea garzi pentru ca nu avea cine? Lista cu colegii medici decedați in garzi sau in timpul serviciului, toți cu…

- Pentru dotarea cu aparatura medicala de ultima generatie a spitalelor din orasele Zimnicea si Svishtov, cu finantare de la Uniunea Europeana, conducerile administratiilor publice locale ale celor doua orase dunarene au initiat proiectul “Sanatatea ta conteaza ! – Modernizarea Spitalelor din Zimnicea…

- Unul dintre cazuri a fost cel al unui copil care a fost victima a unui accident rutier, care a ajuns in UPU cu o politrauma, fractura de femur si contuzie toraco-abdominala, necesitand pe langa evaluarea specifica si investigatii imagistice. Dupa acordarea asistentei medicale in urgenta, copilul a ramas…

- Posturi scoase la concurs in administrația publica din Teleorman in Eveniment / on 20/08/2018 at 10:40 / In plin de sezon de concedii și de “minivacanțe bugetare”, in administrația publica locala din Teleorman se fac angajari și acum putem spune ca este vorba de o oferta destul de generoasa, ținand…

- O chelnerita de la un restaurant din centrul istoric al Iasiului a ajuns la Spitalul "Sf Spiridon" dupa ce a fost injunghiata de fostul concubin. "Pacienta a ajuns in UPU cu ambulanta cu asistent. Este constienta si stabila. Are plagi taiate la nivelul antebratului si toracelui. Va fi evaluata…