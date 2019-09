Stiri pe aceeasi tema

- "Deblocam plata salariilor din ministerele Mediului, Energiei si din Ministerul pentru relatia cu Parlamentul si din institutiile subordonate", a spus premierul Viorica Dancila. De asemenea, seful Executivului a precizat ca vor fi platite facturi vizand cele doua ministere. Marius Budai,…

- In fiecare an pe datat de 30 octombrie va fi comemorata tragedia care a avult loc la Colectiv, drept "Ziua pacientului cu arsuri". Hotararea de a promulga legea privind data de 30 octombrie ramane in mainile Președintelui Țarii.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care 30 octombrie, ziua in care a avut loc tragedia de la Colectiv, este declarata "Ziua pacientului cu arsuri". "Ziua pacientului cu arsuri poate fi marcata de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, organizatiile…

- Tragedia din Colectiv va fi comemorata, in fiecare an, daca presedintele Klaus Iohannis promulga legea adoptata de Parlament, miercuri, prin care ziua de 30 octombrie va fi declarata "Ziua pacientului cu arsuri". Proiectul de lege a fost adoptat cu 257 voturi "pentru" si 8 abtineri si prevede organizarea…

- "Ma astept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecintele negative ale propriilor sale decizii. Adevarul este insa limpede si trebuie aratat! Indiferent ce ar fi facut premierul Dancila, indiferent daca Parlamentul voteaza o motiune sau o restructurare, cu actualul guvern sau cu…

- ”In acest moment, sunt mii de familii ale caror venituri depind exclusiv de bunul plac al președintelui Iohannis. E vorba de angajații din ministerele vacantante de ALDE și din companiile sau agențiile din subordine. Ma aștept ca domnul Iohannis sa dea din nou vina pe PSD pentru consecințele negative…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat miercuri ca sistemul de interventie la dezastre este mai bine pregatit in prezent, dupa ce, in urma tragediei de la clubul Colectiv, au fost create mai multe mecanisme. "Cu certitudine am invatat de la Colectiv. Cu certitudine suntem mai bine pregatiti,…

- "Aștept din partea președintelui Iohannis un raspuns privind propunerile de miniștri interimari pentru Energie, Mediu și relația cu Parlamentul. Au trecut deja cateva zile. Inca mai sper ca domnul Iohannis sa dezvolte capacitatea de a ințelege ca blocarea Executivului nu ajuta guvernarea și stabilitatea…