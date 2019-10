COLECTIV. Monica Pop rupe tăcerea: M-am întrebat cum e posibil Peste cateva zile, se implinesc patru ani de la tragedia din clubul Colectiv, in care și-au pierdut viața 64 de tineri. "Totul este intact, doar pereții sunt negri. De asemenea, din dosar, știm ca acolo a ars doar acel burete, ușor inflamabil, dupa ce o scanteie de la artificii l-a aprins. Acel burete avea, la cațiva centimetri un tavan de lemn. Nici macar un lemn de acolo nu a ars, nici podeaua și nici scena pe care au cantat cei din trupa Goodbye to Gravity. Ulterior, medicii au susținut ca nu au vazut niciodata asemenea rani, in urma unui incendiu", susțin cei de la Romania TV. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

