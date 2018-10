COLECTIV. Mărturii cutremurătoare din noaptea incendiului "Am fost primele. Pentru ca eram foarte aproape. Am venit cu perfuzii, cu un aparat de aspirat, cu un aparat pentru respirație artificiala. Pe strada, pe jos, efectiv aici, unde sunt acum mașinile, jos. Acolo ii puneam. Nu aveam unde. Au ieșit și cei din jur cu apa cu paturi. A sarit și populația. Am gasit niște oameni care ieșeau cu alți oameni raniți, arși, miros de fum, un fum innecacios ca și cum s-ar fi ars un plastic, un cauciuc, ceva. Toți cei care ieșeau erau plini de ceva negru, care se lipise, ca un fel de smoala. Și pe piele, și pe haine, și pe par. Se scoteau ei intre ei pana sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

