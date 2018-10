“Colectiv este în fiecare zi în multe spitale din România” Chiar si acum, supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile traite in zilele urmatoare incendiului. „Nu avem nimic”, spun ei, nici spitale pentru arsi, nici pansamente speciale, nici empatie din partea medicilor. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul „Mantras of War”. La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii de pe scena, iar focul se extinde rapid in cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recenta a Romaniei – incendiul din clubul Colectiv. Dupa seara de 30 octombrie 2015, 65 de tineri au murit, iar alti aproape 200 au fost raniti. Chiar si acum, supravietuitorii inca se lupta cu ranile, cu operatiile si cu cosmarurile…

- In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii…

- In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul „Mantras of War". La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii…

- In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul „Mantras of War”. La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor…

- Incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, in incinta unui club situat in Sectorul 4 din Bucuresti intr o fosta hala a fabricii Pionierul. Potrivit Wikipedia, incendiul s a declansat in timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity cu ocazia…

- Fostul premier Victor Ponta, care și-a prezentat demisia ca urmare a tragediei din Colectiv, vine cu acuzații grave. "Suntem la 3 ani si stim si mai putine. Grav, am vazut declaratia doamnei ministru, suntem mai rau pregatiti de cum eram atunci. Asta este cel mi rau. Sunt tata, am copii care…

- Din pacate insa, se pare ca Andrei Galut este, si acum, la trei ani de la cumplitul eveniment, afectat, la modul cel mai serios, de cele petrecute, scrie stirilekanald.ro. Iar acum, chiar daca a beneficiat de tratamente cat se poate de bune, in strainatate, cantaretul este departe de a fi recuperat.…

- Andrei se afla tot in Germania, intr-o clinica de specialitate, pentru recuperare. Doar ca ranile pe care le-a suferit, arsurile cumplite pe care le-a avut dupa ce a scapat cu viata din Clubul Colectiv au fost atat de grave incat, si acum, la mai mult de doi ani si jumatate de la tragedie, il impiedica…