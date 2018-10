Mesaj pentru victimele incendiului din Clubul Colectiv

"Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii care și-au pierdut viața in tragicul incendiu din Clubul Colectiv și catre cei care au suferit in urma acestui cumplit incident.

Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de aceasta tragedie, care ne responsabilizeaza sa vedem onest cand lucrurile nu merg cum ar trebui și sa le indreptam.

Intreaga mea compasiune și condoleanțe familiilor și prietenilor greu incercați, iar celor raniți le doresc putere și sanatate!" se arata in mesajul trimis de prim ministrul…