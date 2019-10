Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de apropae 9 ani a fost diagnosticata recent cu o tumoare maligna si internata la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala. Copila urmeaza un tratament sever cu citostatice, iar pentru salvarea ei este nevoie de o suma imensa de bani, pe care parintii nu o au.

- Mircea Diaconu și-a anunțat candidatura la prezidențiale pe 25 august, iar cateva zile mai tarziu a inceput strangerea de semnaturi. Deși candideaza independent, Mircea Diaconu este susținut de ALDE și Pro Romania. Contactat de STIRIPESURSE.RO, Mircea Diaconu a spus ca a depașit deja numarul…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a fost eliminata saptamana trecuta de la US Open de catre americanca Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-7 (4). Totuși, romanca va bifa o borna remarcabila incepand de saptamana viitoare. ...

- FC Botoșani l-a vandut pe Catalin Golofca (29 de ani) la CFR Cluj, mijlocașul inscriindu-se pe o lista consistenta a jucatorilor vanduți de echipa lui Valeriu Iftime in ultimii ani. In vara lui 2013, formația moldoveana a promovat in Liga 1, iar din primavara lui 2016 a inceput sa produca bani buni…

- O colectie de 27 de haine purtate de celebra actrita Olivia de Havilland, dintre care unele purtate de legenda de la Hollywood in filme in urma cu peste 50 de ani, va fi scoasa la licitatie luna viitoare, relateaza Reuters. La licitatia online din 17 septembrie, organizata de casa Hindman din Chicago,…

- Britanicii si francezii au trait cea mai fierbinte zi din istorie, cu temperaturi de peste 41 de grade Celsius la umbra. Ministerul afacerilor externe a emis o atentionare de calatorie si pentru romanii cu planuri de calatorie in Germania. Din cauza caldurii, autoritatile au inchis aici reactorul unei…

- Amenzi record acordate de polițiștii locali din Galați la sfarșitul saptamanii trecute. Aceștia au patrulat toate cartierele din oraș, dar și zonele unde au semnalate incidente in trecut.