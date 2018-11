„Flori de ie” va defila la Coresi Shopping Resort, pe 1 Decembrie, incepand cu ora 17.30, in cadrul paradei centenare „Port cu BucurIE”. Vor fi prezentate 100 de costume populare din toate colțurile țarii, colecția privata Flori de ie fiind unica in Romania. „Port cu BucurIE” marcheaza centenarul Marii Uniri prin readucerea in contemporaneitate a costumului popular. Pe scena vor defila 100 de modele purtand 100 costume populare...