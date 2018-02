Stiri pe aceeasi tema

- Deoarece face furori cu colecția ei de rochii din pene de paun, designerul albaiulian Ioana Șuteu – invitata sa participe la Dubai, la cel mai mare festival de moda din lume • La Carolina Fashion Kids, ea a adus primavara in sufletul spectatorilor prin naturalețe, farmec și culoare La finele saptamanii…

- Aveți acum ocazia de a vedea, proba și cumpara minunatele creații de inspirație tradiționala ale Alinei Elena Isakovic, chiar in oraș. Colecția IIANA se gasește acum și la Bistrița, in magazinul Soul!

- Saptamana Modei de la New York si-a inceput cea de-a 6-a editie dedicata modei masculine cu propuneri urbane si clasice, dar si transgresive, distantate de normele "politically correct", rezervate de obicei barbatilor, relateaza EFE. Ziua a fost inaugurata de firma Bode, infiintata in 2016 de stilista…

- Fondatorii formatiei sunt: Roland Balogh, premiat cu premiul Junior Prima si castigator al Montreux Jazz Guitar Competition in 2009, alaturi de fratele sau geaman, Zoltan Balogh, care a castigat locul doi la concursul de pian Jacksonville Jazz in 2017. Trupa are patru cantareți care si-au demonstrat…

- Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract si alocarea mijloacelor financiare pentru a asigura reprezentarea intereselor statului in actiunea inaintata de Gater Assets Limited impotriva Republicii Moldova, pendinte in fata Curtii Districtuale a Statelor…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Patricia de la Amadeus a pozat pentru noua colectie bridal SS 2018, Athena Philip O rochie de mireasa spune o poveste, declanseaza o emotie si pune intr-o lumina aparte viitoare mireasa. Colectia de rochii de mireasa Blossom (disponibila pe www.athenaphilip.ro ) se adreseaza unei femei cu un spirit…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Ea, o tanara din Timișoara, de 27 de ani, blonda și frumoasa pana peste poate. El, unul dintre cei mai cunoscuți milionari din New York, omul caruia statul american i-a concesionat Statuia Libertații și care, cu ajutorul tinerei timișorence, a reușit sa se imbogațeasca și mai mult. Diferența de varsta,…

- Maren Morris și Zedd au lansat ieri videoclipul piesei ”The Middle” , la cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy, la New York. Cat despre piesa… nici ca se poate ceva mai clar și mai frumos de-atat: intalnește-ma la jumatatea drumului, ca altfel… imi pierd mințile. Bombonica ta de urechi pe azi, in…

- Muzicianul britanic Elton John, a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca nu va mai canta in turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea lor timp de cinci decenii.

- Un barbat inarmat a deschis focul langa Empire State Building duminica, ranind o persoana pe care o urmarea, precum si alti doi trecatori, unul fiind turist roman, potrivit Politiei citata de nydailynews.com.Cel care a deschis focul si prietenul sau mergeau catre bulevardul Fifth Ave si in…

- Actrita are o noua relatie. Paparazzi au surprins-o pe Sharon Stone la bratul unui barbat mult mai tanar decat ea! Stone si-a facut aparitia la o premiera de film din New York, apoi la restaurantul Sant Ambroeus, la bratul noului ei partener, un tanar misterios. Sharon a fost casatorita de doua ori.…

- Colectia este rezultatul demersului curatorial al lector univ. dr. Anamaria Serban iar exponatele poarta semnatura celor 4 debutanti: Dorian Bolca, Paul Kovacs, Emanuela Hrițcu și Alexandra Satmari. Acestia sunt studenti din anul II sculptura la clasa lector univ. dr. Eugen Barzu de la Facultatea de…

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a anuntat ca va cere despagubiri din partea companiilor BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil si Royal Dutch Shell pentru a proteja locuitorii orasului de efectele schimbarilor climatice.

- Cea mai scumpa și mai exclusiva colecție de mașini Porsche 911, generația 964, isi cauta un nou proprietar. Un numar total de 12 automobile vor fi vandute la licitatie, la 10 martie 2018. Ai destul timp sa aduni banii pana atunci!

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- La aceeasi categorie de premii, care au fost decernate sambata seara, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, si "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo."Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic intr-un oras mic din Transilvania, care depune…

- Autor: Florentin SCALETCHI Au murit oamenila Revolutia anticomunista din Decembrie ’89 pentru a ne obtinedrepturile fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala aDrepturilor Omului din 10 Decembrie 1948 de la New York, deoarece regimul dictatorial…

- De tanara actrita Mihaela Dragan e posibil sa nu fi auzit multa lume. Si totusi, activitatea sa artistica are deja cateva realizari importante, de la roluri in filme precum „Aferim" al lui Radu Jude sau „Magie Noire", regizat de Fanny Ardant, la nominalizarea pentru premiul anual oferit de Liga Femeilor…

- Un nou incendiu a cuprins marti un imobil din cartierul Bronx din New York, fiind ranite 23 de persoane, dintre care noua copii, la numai cateva zile dupa incendiul ce s-a soldat cu 12 morti in acelasi cartier din orasul american, relateaza AFP.

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Apple este acuzata de frauda in opt procese distincte de catre proprietari nemulțumiți de iPhone, dupa ce gigantul american a recunoscut ca le slabește in mod voit performanța in cazul modelelor vechi, scrie Reuters . Totul a pornit de la o postare pe Reddit a unui utilizator, care a remarcat ca dupa…

- Ziua Internationala a Migrantilor este marcata anual la 18 decembrie, potrivit http://www.un.org, preluat de Agerpres. Aceasta zi a fost instituita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288…

- Designerul roman Catalin Botezatu a creat exclusiv pentru clientii Kaufland Romania prima colectie-capsula. Denumita Style by Catalin Botezatu, noua colectie este inspirata din universul Sarbatorilor de Iarna. Designerul roman Catalin Botezatu a creat o colectie de haine inspirata de Sarbatorile ale…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Designerul roman Catalin Botezatu a creat exclusiv pentru clientii Kaufland Romania prima colectie-capsula. Denumita Style by Catalin Botezatu, noua colectie este inspirata din universul Sarbatorilor de Iarna.

- Imediat dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, Donald Trump a cerut de urgența reformarea unui sistem de imigrare „lax” care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in SUA.

- O explozie a avut loc in apropiere de o stație de autobuz din New York. Deflagrația ar fi avut loc in apropiere de Times Square, relateaza BBC News. UPDATE 15.10: Presa americana scrie ca ar putea sa fie vorba despre un atentat sinucigaș. Informația nu a fost insa confirmata de autoritați. Cel puțin…

- Dan Bordeianu s-a retras din viata publica si se dedica total familiei si fiicei sale, de care e extrem de atasat. Actorul le-a daruit prietenilor virtuali o fotografie de colectie cu micuta, care i-a cucerit de la prima privire pe prietenii lui.

- Young, un entuziast colectionar de ani buni, a pus la dispozitia casei de licitatie Julien's din Los Angeles mai mult de 230 de piese din colectia sa de trenuri Lionel, inclusiv o locomotiva personalizata Commodore Vanderbilt 4-6-4 care a fost vanduta pentru 10.000 de dolari. Mai multe masini detinute…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- "Diamantul pacii" pus in vanzare direct de guvernul din Sierra Leone a fost adjudecat la licitație luni, la New York, cu 6,53 de milioane de dolari, o vanzare care ar trebui sa marcheze o ruptura cu era faimoaselor "diamante ale sangelui", relateaza AFP. Sursa foto: www.peacediamond.com…

- Reza Zarrab, om de afaceri cu cetatenie turca si iraniana, a declarat unui tribunal federal din New York ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a autorizat personal tranzactiile in cadrul unei scheme prin care Iranul era ajutat sa ocoleasca sistemul de sanctiuni.

- Designerul care o imbraca pe Carmen Iohannis prezinta, miercuri la Timișoara o colecție de rochii inspirate din moda Greciei Antice. Obișnuita sa creeze cu material prețioase, Eli Laslean a pregatit o colecție deosebita.

- Jay-Z domina lista nominalizarilor la premiile Grammy cu albumul sau „4:44”. El este urmat de un alt rapper – Kendrick Lamar, care are șapte nominalizari. Bruno Mars a obținut și el șase nominalizari in aceasta lista din care lipsesc nume sonore precum Ed Sheeran, Drake și Katy Perry. Jay-Z, care are…

- Designerul roman Catalin Botezatu si-a schimbat pe retelele de socializare statusul relational pe care il avea inainte. Admiratoarele si admiratorii, vazand acest gest, au reactionat imediat.

- Al Jarreau a fost unul dintre admiratorii sai, iar Bobby McFerrin unul dintre elevii sai. Cantarețul și compozitorul american Jon Hendricks, una dintre primele voci importante in jazzul cantat, a murit miercuri, la New York, la 96 de ani, a anunțat joi fiica sa Michele pe Facebook.

- Daca in luna noiembrie avem zile dedicate shopping-ului precum Black Friday și Cyber Monday, deja adoptate la nivel internațional, ce ar fi sa avem și o zi in care sa sarbatorim și sa incurajam generozitatea și implicarea sociala, pentru a-i sprijini pe cei care au nevoie de ajutor. De la aceasta idee…

- Simona Halep a declarat pentru site-ul WTA ca daneza este cea mai buna din acest puncte de vedere: ''Wozniacki, pentru ca a alergat un maraton, din cate imi amintesc... deci alearga mult''. Caroline Wozniacki a reușit sa alerge maratonul de la New York, in 2014, in 3 h 26 min 33 sec. "Sunt…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la New York, pulverizând precedentul record de pret pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, informeaza AFP. …

- Colonelul Mircea Gologan, noul comandant al Brigazii 81 Mecanizate o duce bine de tot. Acesta are un venit anual de 32.000 de euro doar de la armata, iar averea sa este compusa dintr-o casa si un teren in Bucuresti, dar si bijuterii, o colectie de monede si chiar o sabie cu diamante. In luna august…

- Feeria sarbatorilor de iarna a cuprins metropola americana New York. Autoritatile locale au instalat Pomul de Craciun. Bradul are 23 de metri inaltime, cantareste aproape 13 tone si are aproximativ 80 de ani.

- Colectia WOW de genti Hermes Birkin a lui Kylie Jenner Nu mai este de mirare pentru nimeni ca, la fel ca si surorile sale, Kylie Jenner se bucura de un stil de viata la care multi viseaza. Are suficient de multi bani pentru a-si cumpara orice. In timp ce multi dintre noi doar viseaza ca, la un moment…