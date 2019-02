Colectia lui Tom Ford care a uimit pe toata lumea la New York Fashion Week Tom Ford a adus pe catwalk, la New York Fashion Week, un show memorabil, prezentand o colectie superba, inspirata din vibe-ul anilor 90. Linia vestimentara a inclus pantaloni de matase, palarii pufoase, jachete puffer lucitoare, multa piele, rochii argintii, si, atractia serii, costumul din catifea rosie, purtat de Gigi Hadid, o reinterpretare a celebrului costum rosu purtat in anii 90 de Gwyneth Paltrow. Elegant outerwear from the TOM FORD AW19 Show. #TOMFORD #TOMFORDAW19 #NYFW A post shared by TOM FORD (@tomford) on…