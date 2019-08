Stiri pe aceeasi tema

- O colectie de 27 de haine purtate de celebra actrita Olivia de Havilland, dintre care unele purtate de legenda de la Hollywood in filme in urma cu peste 50 de ani, va fi scoasa la licitatie luna viitoare, relateaza Reuters. La licitatia online din 17 septembrie, organizata de casa Hindman din Chicago,…

- Grace 1 a navigat pana in 28 mai sub pavilion panamez, iar in prezent Teheranul afirma ca este o nava iraniana. Nava aflata in centrul disputei dintre Iran si SUA este suspectata de contrabanda cu petrol catre Siria, cu incalcarea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana.Iranul a cerut…

- Rusia a castigat pentru a doua oara consecutiv trofeul Ligii Natiunilor la volei masculin, dupa ce s-a impus in finala, cu 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-20), in fata Statelor Unite, duminica la Chicago (Illinois). Voleibalistii rusi, invingatori la editia din 2018 in Franta, au eliminat…

- Actualul format al Fed Cup va fi abandonat anul viitor, cand competitia rezervata echipelor nationale feminine de tenis se va desfasura dupa o noua formula, cu un turneu final cu 12 echipe, care va avea loc la Budapesta, in luna aprilie, a anuntat joi Federatia internationala (ITF), citata de Reuters…

- Rochiile Printesei Diana care s-au vandut cu 300.000 de dolari la licitatie Trei tinute de zi care i-au apartinut regretatei Printesa Diana s-au scos la licitatie la Londra, fiind vandute cu aproape 300.000 de dolari, o suma de trei ori mai mare decat cea la care se asteptau organizatorii. Cine o va…

- Un studiu global privind atitudinile fața de știința a scos in evidența amploarea crizei de incredere in vaccinurile din Europa, aratand ca doar 59% dintre persoanele din Europa de Vest și 50% din Est considera ca vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din intreaga lume, scrie The Guardian. …

- Franco Zeffirelli, cel care a regizat unele dintre cele mai puternice reprezentatii de opera cu Maria Callas si care a fost prieten cu Richard Burton si Elizabeth Taylor, nu a avut o personalitate foarte placuta, fiind deseori irascibil si pus pe harta, însa geniul sau a influentat generatii de…

- Opel a anunțat ca versiunea electrica de Corsa va costa de la 29.900 euro în Germania, preț similar cu cel al concurentului Renault Zoe, scrie Automotive News. Mașina va fi produsa la o uzina din Spania începând cu primele luni din 2020. În UE s-au vândut 61.000 de mașini…