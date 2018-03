Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 1.600 de opere de arta, printre care lucrari semnate de Picasso, Monet sau Gauguin, obiecte de mobilier si bibelouri ce compun legendara colectie a cuplului Peggy si David Rockefeller, vor fi...

- Unul dintre cele mai mari diamante din lume a fost vandut la licitatie la pretul de 40 de milioane de dolari, a anuntat marti compania Gem Diamonds Limited, relateaza DPA. Diamantul de 910 carate, care este a cincea cea mai mare piatra pretioasa descoperita vreodata si mai mare decat o…

- Mike Tyson si Robin Givens: 10 milioane de dolari Mike si Robin s-au despartit dupa o casnicie de doar opt luni. Se pare ca divortul l-a costat pe fostul boxer 10 milioane de dolari. Givens a spus ca nu s-a casatorit cu Tyson pentru banii sai, desi au existat unele speculatii la momentul respectiv.…

- Jaf spectaculos pe un aeroport din Sao Paolo, Brazilia, unde mai mulți hoți au reușit sa fure cinci milioane de dolari dintr-un avion cargo care urma sa decoleze catre Elveția. Dupa doar șase minute, infractorii s-au facut nevazuți, relateaza DW.com. Jaful a avut loc la aeroportul internațional…

- Lucrarea "Six Self Portraits", in care celebrul pictor american Andy Warhol s-a autoreprezentat inainte sa moara in februarie 1987, s-a vandut in cadrul unei licitatii organizate marti Londra pentru suma de 22,62 milioane de lire (25,32 milioane de euro), relateaza EFE. Potretele realizate in 1986 au…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- "Black Panther", cel de-al 18-lea film din universul Marvel, cu o distributie de actori afro-americani in frunte cu Chadwick Boseman, continua sa domine box-office-ul nord-american, cu incasari de 65,7 milioane de dolari in al treilea weekend de proiectii in cinematografe si de 501,1 de milioane de…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- “UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari”, conform portalului. “Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a vandut luna trecuta actiuni ale companiei in valoare de 500 de milioane de dolari. In total, Facebook a vandut 2,7 milioane de actiuni, dupa cum arata calculele, scrie digi24.ro.

- Un vas extrem de rar din perioada dinastiei chineze Qing, evaluat la peste 25 de milioane de dolari, e scos la licitatie la Hong Kong. Daca estimarile expertilor se confirma, vanzarea va stabili un nou record in domeniul ceramicii chineze.

- CV-ul din anul 1973 al lui Steve Jobs, cofondarul Apple, va fi scos la licitație. Suma inițiala este de 50 de mii de dolari. CV-ul conține cateva greșeli ortografice și de punctuație, scrie unian.net.

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Un grup de soferi din Maine, SUA, a dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca 5 milioane de dolari drept despagubire, conform CNN.

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Deutsche Bank a acceptat sa plateasca peste 4,4 milioane de dolari in cadrul unei intelegeri, dupa ce compania a fost acuzata ca nu a supravegheat traderii care au indus in eroare clientii cu privire la preturile securitizarii ipotecare, potrivit Wall Street Journal, potrivit zf.ro.

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- Un tablou de Pablo Picasso, "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)", evaluat la 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 28 februarie, la casa Sotheby's din Londra, transmite AFP.

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Un desen de Edgar Degas intitulat "Dans les coulisses", estimat la un pret intre 8 si 12 milioane de lire sterline (intre 9,1 si 13,7 milioane de euro), va fi vandut la licitatie de casa Christie's la Londra la 27 februarie, a informat filiala din Paris a casei de licitatii, citata de AFP. Realizata…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Reese Witherspoon si Nicole Kidman stabilesc un nou record in televiziune. Actritele vor fi platite cu cate 7 milione de dolari pentru a juca in sezonul 2 din serialul Big Little Lies (Marile Minciuni Nevinovate).

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- Aceasta lucrare de 1,83 metri pe 1,73 metri, care reprezinta un cap negru pe fond albastru azur, a batut recordul de vanzari in luna mai a anului trecut la casa de licitatie Sotheby's, record pentru un artist american. El va fi expus la Brooklyn Museum din 26 ianuarie pana pe 11 martie. Panza nu…

- Banca Mondiala va oferi Republicii Moldova 22,43 milioane de dolari SUA pentru realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, noteaza NOI.md, citind un comuncat al Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- Oksana Zaharov, o femeie din Edgewater, New Jersey, SUA, a declarat pentru reprezentanții loteriei ca vanzatorul de la magazinul de unde a cumparat biletul caștigator i-a oferit un tichet de razuit care costa zece dolari, in loc de unul de un dolar. Femeii i-a parut prea rau ca sa returneze biletul…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Pe trei niveluri sunt dispuse un apartament cu mai multe camere, caruia i se adauga dormitoare, sapte bai, un club de noapte si o terasa. „Am cautat peste tot designeri de interior care sa dea proprietatii un spirit atat de bogat si asta au creat Lenny si echipa lui", a spus Branden Williams, manager…

- ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau Bahamas Sucursala Bucuresti va plati intre 100.500.000 si 131.500.000 de dolari pentru managementul, ingineria, achizitionarea, fabricarea, construirea si punerea in functiune a unitatilor din apropierea tarmului si de pe tarmul Marii Negre.…