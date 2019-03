Stiri pe aceeasi tema

- Colectia de arta a lui George Michael, decedat in 2016, care include un portret al cantaretului realizat in culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusa la Londra, inainte de a fi scoasa la licitatie la jumatate lunii martie, informeaza Press Association. George Michael era un pasionat…

- Creatoarea britanica Victoria Beckham si-a prezentat, duminica, in cadrul Saptamanii Modei de la Londra, colectia feminina toamna-iarna 2019-2020, inspiata din moda anilor 1970, potrivit AFP, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO - Ghița, dezvaluire: Kovesi mi-a cerut ca concediez o jurnalista.…

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association. Levy s-a nascut in Londra in 1956 si a inceput sa scrie dupa implinirea varstei de 30 de…

- Devenit celebru gratie pieselor sale melodioase si vocii lui impresionante, cantaretul britanic, al carui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, era mai putin cunoscut pentru apetitul sau de colectionar de arta. Cu toate acestea, starul britanic a sprijinit aparitia colectivului de artisti…

- Iubitorii de caini din Londra au ocazia sa isi duca patrupedele la o expozitie de arta conceputa special pentru acestia, relateaza joi Press Association. National Paw-trait Gallery, o expozitie organizata in cadrul Protein Gallery din Shoreditch, in centrul Londrei, cuprinde portrete expuse…

- Lucrarea artistului britanic Banksy "Girl with Balloon", care dupa ce s-a autodistrus in timpul unei licitatii din octombrie 2018 la Sotheby's Londra a fost denumita "Love is in the Bin", va fi expusa timp de o luna in Germania, incepand din 5 februarie, a anuntat Muzeul Frieder Burda din Baden-Baden."Banksy…

- Actrita Keira Knightley va primi titlul de Ofiter al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru servicii deosebite aduse artei dramatice si cauzelor filantropice in cadrul unei ceremonii care va avea loc joi la Palatul Buckingham din Londra, informeaza Press Association. Artista engleza,…