Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Armani și-a prezentat noua colecție toamna-iarna Haute Couture in cadrul Paris Fashion Week și a reușit sa impresioneze inca de la primul model. Daca show-ul a inceput cu ținute intunecate, acesta s-a incheiat cu o explozie de culoare și stralucire. „Impresia este aceea a suprafeței apei pe…

- Karl Lagerfeld nu mai este, dar Chanel ramane piesa de rezistența a Paris Fashion Week . Virginie Viard a realizat primul sau show de haute couture dupa ce a preluat studioul de design al celrebrei case de moda. Show-ul a fost realizat intr-o librarie pe trei etaje, circulara, pe ale carei rafturi au…

- Maria Grazia Chiuri, directorul creativ Dior, a impresionat intreaga lume a modei cu noua colecție haute couture a celebrului brand, pentru sezonul de toamna-iarna 2019/2020. Inspirata din liniile arhitecturale, și mai precis de cariatide – statuile care reprezinta femei infașurate in panze, și care…

- Kate Middleton s-a alaturat Familiei Regale britanice la parada Trooping of the Colour, care marcheaza ziua oficiala de naștere a Reginei Elisabeta a II-a. Iar ducesa de Cambridge a stralucit alaturi de soțul ei și de cei trei copii ai lor. Kate a purtat cu aceasta ocazie o rochie galbena semnata Alexander…

- Dupa trei zile petrecute in Romania, Papa Francisc s-a intors la Vatican. Din 31 mai pana in dupa-amiaza zilei de 2 iunie, Suveranul Pontif a participat la mai multe slujbe oficiate pe pamant romanesc și a vizitat cateva localitați. Papa Francisc a ajuns in Romania vineri dimineața, in jurul orei 11:30,…

- In timp ce fanii Rihannei (31 ani) așteapta noutați muzicale, diva din Barbados anunța o colaborare impresionanta – urmeaza sa se lanseze in moda de lux, cu o colecție creata in parteneriat cu LVMH. Noua casa de moda se va numi simplu, „Fenty”, dupa numele de familie al artistei. Rihanna și LVMH vor…

- Unele au stralucit, in timp ce altele au reușit sa ajunga pe lista cel mai neinspirate ținute de la Met Gala 2019. Vedetele de peste Ocean au participat, luni seara, la unul dintre cele mai extravagante evenimente ale anului și au savurat fiecare clipa. Au vrut sa arate perfect și sa atraga toate privirile.…