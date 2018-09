Colectarea TVA. Opinii pesimiste Ca sa ne referim doar la TVA, considerand (Executivul) ca numai din aceasta ar creste veniturile statului cu 2,1 mld. lei, se semnaleaza aici slabiciuni apreciabile. Mai mult de un sfert din cresterea amintita (de 2,1 mld. lei) ar proveni dintr-o noua schema de compensare in lant a arieratelor catre bugetul general consolidat. Nu insistam asupra schemei, intrucat este clar ca asemenea formula are impact simetric asupra ambelor componente bugetare (venituri si cheltuieli). (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

