Colectare selectivă și în comuna Baciu Administrația locala Baciu a anunțat regulile de colectare selectiva a gunoiului menajer, dar și programul de ridicare a deșeurilor pe cele 4 fracții. "Pentru a îmbunatați colectarea selectiva și a veni în sprijinul cetațenilor comunei Baciu s-au luat urmatoarele masuri: fracția umenda (deșeuri menajere) - se vor colecta în tomberoanele existente și în containerele cu aceasta destinație. Pentru deseurile de hârtie și carton se vor distribui saci de culoare albastra, pentru deșeurile de plastic și doze de aluminiu se vor distribui saci de culoare galbena,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

