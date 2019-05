Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare se pare ca au starnit un interes mare in randul populației. Pana la ora 13.00 in județul Neamț au votat 89915 persoane, reprezentand 19,23% din populația așteptata la vot. In Neamț predomina in continuare voturile din mediul rural fața de mediul urban, diferența fiind de aproximativ…

- Sistemul de Management Integrat al Deseurilor a ajuns la final, dupa mai bine de opt ani de la initierea aplicarii lui in judetul Iasi. Ultimul pas important a fost desemnarea operatorului statiilor de transfer si al instalatiilor de sortare, compostare si tratare a deseurilor. Asocierea Sorain Cecchini…

- ACTIUNI IN BARURI ȘI CLUBURI In noaptea de 20/21 aprilie a.c., 45 de politisti de ordine publica, investigații criminale și cei de investigare a criminalitații economice, sprijiniți de luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vrancea au organizat si desfasurat activitati specifice in vederea asigurarii…

- Primarii vor avea la dispoziție un fond special de 10 miliarde de euro din care pot sa primeasca finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine...

- Judetul Gorj intentioneaza sa isi infiinteze propria companie de salubritate. In acest sens, se afla in studiu un proiect la nivelul Serviciului de Gestionare a Deseurilor din cadrul Consiliului Judetean Gorj. Potrivit lui Luis Popa, seful Serviciului de Gestionare a ...

- Toate zonele pline de gunoaie vor fi facute publice de catre societatile de salubritate. Luis Popa, seful Serviciului de Gestionare a Deseurilor Gorj, a declarat ca vor fi efectuate periodic verificari in tot judetul. Se va cere sprijin pentru igienizare ...

- Dupa Adrian Tudor și Luis Popa se declara pregatit sa intre intr-un nou sondaj de opinie, in cazul in care noua conducere a PSD Gorj va decide sa fie efectuata o alta masuratoare pentru stabilirea candidatului la Primaria Targu-Jiu. Primul sondaj de opinie a fost demarat de partid la sfarșitul anului…

- Conform datelor, în mediul urban, ponderea femeilor din tara noastra este mai pronuntata decât în cel rural, cu peste 5,4 milioane (52,3% din totalul populatiei urbane). În mediul rural, ponderea populatiei feminine este de 49,7%. Populatia feminina este mai 'îmbatrânita'…