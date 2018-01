Coldwell Banker Romania il numeste pe Bogdan Voica in pozitia de CEO

Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Ilie, unul dintre cei mai vechi brokeri imobiliari din Bucuresti, a parasit compania de consultanta Coldwell Banker Romania, pe care a fondat-o in urma cu zece ani. Conducerea firmei a fost preluata de Bogdan Voica.

- Petrica Ropota a fost numit din nou la conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava. In cursul zilei de luni, președintele ANAF a emis un ordin prin care la conducerea Finanțelor din județul Suceava a fost numit Valentin Iftimescu, inspector superior la Serviciul de verificari fiscale…

- Cu 571 de voturi pentru, 29 impotriva si 29 de abtineri, eurodeputatii au adoptat pozitia de negociere a PE cu ministirii UE, potrivit careia controalele pentru exporturile UE ar trebui extinse la instrumentele de supraveghere cibernetica pentru a evita incalcarea drepturilor omului. Discutiile pot…

- Skanska Property Romania, divizia locala a unuia dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari la nivel global, anunta modificari la varful managementului din Romania. Astfel, Marcin Lapinski, managing director pentru Skanska Property Romania & Ungaria preda rolul local catre Aurelia Luca, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Consiliul de Administratie al Romradiatoare SA Brasov, luand act de cererea de renuntare la mandatul de administrator a lui Floriean firu incepand cu data de 01.01.2018, s a intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.01.2018 ora 10.30 la sediul societatii, pentru a numi, impreuna cu auditorul…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- Mihai Tudose a anunțat, miercuri, ca noul sau consilier pe probleme de sport va fi Gica Popescu. Misiunea acestuia va fi sa coordoneze pregatirile pentru organizarea CE din 2020 de la București. Comitetul Executiv a stabilit data alegerilor pentru SEFIA FRF. Cine sunt cei PATRU CANDIDATI…

- Simona Halep incepe, in premiera, un turneu de Mare Slem din postura de principala favorita la editia 2018 a Australian Open-ului, programata in perioada 15-28 ianuarie. Cinci jucatoare au sanse matematice de a o depasi in clasament la capatul celor doua saptamani de intreceri.

- 3 ianuarie - Una incepe sa-si abordeze constrangerile geografice, cealalta transforma intr-un atu pozitia geografica nefavorabila. Previziunea Geopolitical Futures pentru anul 2018 estimeaza ca cele doua regiuni cele mai volatile ale lumii vor fi Orientul Mijlociu si Asia de Est. Nemultumirea…

- Jeanette Cadden a scris mai multe mesaje ofensatoare despre tigani romani, intr-unul din mesaje numindu-i, intr-o traducere aproximativa "gunoaie nenorocite", relateaza Daily Mail. Cadden a fost gasita vinovata de abatere abuziva dupa ce un cetatean a alertat conducerea politiei cu privire la postarile…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis...

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Pentru anul 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel mondial si pozitia 4 la nivel national.…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul Facebook, si in acelasi timp al cincilea cel mai bogat om din lume, a fost numit „Dezinformatorul Anului”, de catre grupul Media Maters for America, potrivit Mashable.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui "sistem represiv" pentru a-si conserva pozitia si în viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta s-a consumat cu începere…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea in functiile de conducere pentru care au candidat a procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concursul sau examenul desfasurat in perioada in perioada 22 septembrie 19 decembrie, incepand cu data de 1.01.2018,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- Consiliul de Administratie al Electrica SA a aprobat vineri revocarea Iulianei Andronache din functia de director financiar al Electrica SA, in locul acesteia fiind numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- In fața Salii Unirii, unde se afla o imagine cu Regele Mihai, dar și un steag cu insemnele regalitații, sunt depuse flori și lumanari aprinse, in memoria celui care a primit titlul in perioada interbelica de ”Mare Voievod de Alba Iulia”. ”Va așteptam sambata si duminica intre 18.00 si 20.00 cu candele…

- Legea prevenirii, in forma adoptata recent de Senat, nu mai contine si lista de contraventii agreate a intra sub incidenta acestui act normativ, urmand a fi ulterior stabilita de catre Guvern.

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a avut un scandal de proporții cu deputatul USR, Cosette Chichirau. Acesta a numit-o proasta și i-a transmis ca ”penala este mama care v-a facut așa nesimțita”. Chichirau filma ce se intampla in plen, iar in momentul in care l-a numit pe Șerban Nicolae,…

- Serbia este un stat independent si suveran si ii respectam pozitia potrivit careia nu doreste sa devina membra a NATO, ceea ce nu reprezinta un obstacol in calea intaririi cooperarii sale cu Alianta, a declarat luni la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Tanjug. Nu discutam…

- Rusia se opune cu fermitate dorinței Coreei de Nord de a deține arme nucleare și respecta toate sancțiunile impuse de Națiunile Unite impotriva acestei țari, dar Washingtonul se joaca cu focul, antrenand in provocarile sale Japonia și Coreea de Sud, a spus Serghei Lavrov

- Am aflat de la o fosta colega de-a barbatului lovit de un protestatar in ziua de 1 Decembrie cateva amanunte despre identitatea sa. Nu-l cheama Pavel Badea și nu a fost angajat al Securitații, nici ca șef, nici ca ofițer sau subofițer. Omul se numește Nicolae Turbe și a fost laborant la Institutul ”Victor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- Judecatoarea Adina Ghita, membru al UNJR, care a reprezentat judecatorii și la dezbaterile din Parlament pe tema legilor justiției, cere public Ambasadei SUA la București “sa indice care dintre amendamentele adoptate de Comisie pana la acest moment afecteaza independenta justitiei sau lupta anticoruptie”.…

- „Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil voi fi numit «Persoana Anului», ca anul trecut, dar ca pentru acest lucru ar trebui sa le acord un interviu si o sedinta foto. Le-am spus ca probabil nu are niciun sens si am refuzat. Multumesc, oricum!", a scris Trump pe contul sau de Twitter. Revista…

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…

- Ericsson l-a numit pe Dragoș Mircea Rebegea in funcția de Country Manager in Romania, el fiind primul roman care va ocupa aceasta poziție și care va coordona activitațile companiei din țara. El a fost, in același timp, numit și responsabil pentru echipele de vanzari ale Ericsson din Romania și Moldova.

- Senatorul PSD Tit Brailou a jignit jurnalistii care au mers sa i ia declaratii Ministrului Apararii, dupa sedinta Comisiei de Aparare din Senat. Brailoiu i a numit ciobani pe reporterii din Parlament. Ulterior, intrebat de aceiasi jurnalisti de ce i a numit ciobani, Tit Brailoiu a negat initial, apoi…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a declarat duminica, la Iași, ca atitudinile politice trebuie lasate deoparte atunci cand e vorba de școala, el cerand conducerii centrale a PNL sa iși exprime poziția fața de investițiile pe care ministerul le are in proiect pentru caminele studențești, dar…

- Numit si hrana zeilor, polenul este un super-aliment. Acesta este plin de enzime, vitamine, minerale si antioxidanti, care ajuta organismul sa se mentina sanatos. Pentru albine, polenul are o insemnatate deosebita, fiind sursa lor principala de hrana.

- Vineri, 17 noiembrie 2017, de la ora 17.00 (ora Romaniei), Volei Alba Blaj isi va afla adversarii din grupa Ligii Campionilor, ceremonia voleiului european urmand a se desfasura la Moscova (transmisa in direct la Laola1.tv). In cadrul Galei Voleiului European se vor decerna si distinctii individuale…

- Un animal de companie reprezinta o responsabilitate uriașa pentru orice proprietar. Fiecare detaliu trebuie tratat cu atenție, de la igiena acestuia pana la igiena locuinței. Hrana, modul in care este tratat și obiceiurile zilnice de a-l plimba sau peria sunt extrem de importante pentru calitatea vieții.…

- Presedintele Donald Trump a numit luni un fost director al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, in fruntea Departamentului Sanatatii, dupa ce a criticat in nenumarate randuri sector farmaceutic pentru preturile mari ale medicamentelor, scrie AFP. "Sunt fericit sa va anunt ca l-am numit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca Administratia Nationala a Penitenciarelor a procedat corect cand a pus in libertate detinutii care intrau sub incidenta Legii recursului...

- Un banc, așa, pentru inceput, spus in walkie-talkie la spectacolul „Avarul” de duminica seara, in cadrul Festivalului Internațional de Teatru Clasic 2017: „Știți cum se spune la «avarul» in maghiara? Ovarul!”...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus marti o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Senatul Romaniei.

- Fostul presedinte al ANAF, Bogdan Stan, a fost numit, marti, prin votul plenului reunit al Parlamentului, in functia de consilier de conturi la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 9 ani. Intr-un post similar a fost numit si Vasile Gherasim.Votul a fost secret, exprimat pe buletine, scrie…

- Liderul liberal a subliniat ca in cazul lui Vasile Blaga este o decizie a instanței pe care o respecta și ca se bucura pentru colegul sau ca a fost achitat și ca s-a dovedit ca ''acuzațiile formulate de procurori nu sunt reale și nu sunt demonstrate, dovedite''. El și-a exprimat increderea ca se…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu în funcția de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, și a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe funcția de director Strategie

- Autoritatea in Parlament a lui Andrian Candu a fost subminata de Vladimir Voronin. Potrivit liderului PCRM, Candu face prea multe declarații din numele Legislativului, in timp ce mulți deputați nu exprima aceeași parere ca și dansul.

- Eleodor Mandres a fost desemnat, prin decizia semnata de primul-ministru si publicata miercuri in Monitorul Oficial, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, el inlocuind-o pe Maria-Elena Georgescu. Este a doua oara cand Eledor Mandres ocupa functia de secretar de stat la Finante.…

- Echipa de fotbal FC Barcelona și-a consolidat poziția de lider in La Liga, dupa succesul de sambata seara, 2-0 (1-0), cu Athletic Bilbao, in deplasare, avand 4 puncte avans fața de ocupanta locului 2, Valencia, invingatoare, tot sambata, dar cu emoții, in fața penultimei

- Florin Vodița a fost numit consul general al Romaniei la Salzburg, Republica Austria, printr-o Hotarare aprobata in ședința de Guvern de joi. Florin Vodița a deținut din data de 3 iulie 2017 funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.…