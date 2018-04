Stiri pe aceeasi tema

- „Am reluat, cum era firesc, tema protocoalelor dintre Serviciu și diverse instituții. Am reitarat faptul ca aceasta cooperare in baza protocoalelor este o practica la nivel UE și NATO. La acest moment, nu exista o altfel de practica in lume. Nu se poate colabora instituțional cu serviciile secrete,…

- Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a confirmat joi, in timpul audierilor din Comisia de Control SRI, ca a existat intalnirea relatata de Adrian Sarbu, dar a negat ca s-ar fi discutat despre condamnarea lui Dan Voiculescu.

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut referire, dupa audierea in Comisia de Control al SRI, la persoane care tradeaza interesele tarii, dand exemplu pilda lui Iuda. "Unii, in mod vizibil, practica, astazi, acelasi lucru cu interesele statului roman", a spus Coldea.

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat, joi, dupa audierea de peste 7 ore in comisia SRI, ca la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete și ca nu exista o altfel de practica in lume.…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost audiat joi, pentru a doua oara in Comisia de control SRI. Temele abordate, relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si aceea de mass-media. Dupa audiere, Florian Coldea a facut declarații, facand trimiteri la Iuda și vorbind in numele…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct SRI, a fost audiat pentru a doua oara in Comisia de control SRI, fiind asteptat ca temele abordate sa fie relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si zona de mass-media.

- Fostul prim-adjunct al SRI. Florian Coldea, a declarat joi, dupa ce a fost audiat in Comisia pentru controlul SRI, ca protocoalele de cooperare dintre serviciul secret și Parchetul general reprezinta "o practica internaționala".

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Coldea a mai fost audiat in urma cu doua saptamani, timp de sapte ore, declarand ulterior ca, atat timp mcat a fost la varful SRI, a slujit „statul vertical“, nu…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, este audiat din nou in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Florian Coldea a mai fost audiat la aceasta comisie acum o luna.

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, joi, la Comisia parlamentara de control SRI, pentru a fi audiat a doua oara, fiind asteptat ca temele abordate sa fie relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si zona de mass-media.

- Florian Coldea, audiat din nou, joi, in Comisia SRI. Potrivit președintelui comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda, fostul prim-adjunct sl directorului SRI va discuta despre relația cu zona de parchete și cea de partide politice. Florian Coldea a mai fost audiat la aceasta comisie pe 13 martie.…

- Sebastian Ghita pare decis sa nu renunte la demersul sau impotriva Laurei Codruta Kovesi si impotriva lui Florian Coldea. Dupa o serie de dezvaluiri si acuzatii lansate la Romania TV in ultima perioada, Ghita a sesizat si Comisia SRI din Parlament."Am avut ieri dupa-amiaza o discuție cu domnul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a ajuns intr-o situație imposibila. Tipica pentru un stat cu o democrație eșuata. Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de Informații din 2015, 2016 și 2017, daca Parlamentul iși face datoria, trebuie analizate și este obligatoriu sa primeasca un vot. Fie de aprobare,…

- Un caz revoltator, al unei femei care a suferit un accident de munca grav, a fost relatat pe Facebook de un doctor din Brașov Dan Grigorescu, cunoscut chirurg plastician din Brasov, a relatat pe Facebook cazul revoltator al unei paciente care a suferit un accident de munca grav in urma caruia și-a pierdut…

- Una dintre consecintele directe ale confruntarii dintre PSD si sustinatorii Justitiei in forma actuala este o radicalizare fara precedent a discursului lui Liviu Dragnea. Poate fi invocat aici si congresul partidului care i-a conferit puteri sporite nu neaparat inscrise in statut. Primita cu ropote…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat al USR in Comisia de control a SRI, a povestit ce s-a discutat la audierea lui Florian Coldea, fost director-adjunct al SRI. Potrivit deputatului USR, Coldea le-a spus ca erau politicieni care se ofereau sa dea infromatii serviciului, iar intrebat daca printre ei a fost…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a venit, marti, la Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Coldea trebuia sa vina in fata comisiei in 6 martie, dar a invocat probleme de sanatate, iar audierea s-a amanat cu o saptamana. La…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, marti, la Parlament, urmand a fi audiat de Comisia de Control SRI. Audierea a fost initial stabilita pentru saptamana trecuta, insa s-a amanat din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Ziua de marti va fi una intensa in Parlament. In doua dintre cele mai importante comisii vor fi audiate persoane-cheie, de la care se asteapta dezvaluiri spectaculoase.De la ora 9.30, Comisia de ancheta pentru SIPA (fostul serviciu de informatii al Ministerului Justitiei) ii va audia pe Horia…

- Traian Basescu nu mai vrea sa vina la Comisia de control asupra activitatii SRI inaintea lui Liviu Dragnea. Intr-un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, fostul presedinte scrie ca decizia sa a venit dupa ce Comisia a refuzat propunerea USR ca liderul PSD sa fie invitat pe 20 martie la Comisie. Traian…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. la randul sau, presedintele PSD a afirmat, luni,…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- George Maior a fost audiat, marți, la comisia SRI. "A fost extrem de interesanta, extrem de detaliata. Ca mesaj general, am spus la intrarea la aceste audieri. Am venit cum am venit intotdeauna la audierile in Parlament, mi-am susținut punctul de vedere in legatura cu legalitatea și felul in care s-a…

- Dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI au ieșit la suprafața dezvaluiri și acuzații grave. Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații, și faptul ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda.

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anuntat, marti, datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostul președinte Traian Basescu, dar si fostii sefi ai SRI – George Maior și Florian Coldea. Potrivit lui Claudiu Manda, audierile…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI. "Urmeaza…

- Excesele de putere ale primarului baimarean Catalin Chereches ating cote inimaginabile. Dupa atacul furibund dezlantuit in urma cu cateva zile asupra directorului Clubului Minaur, in cursul diminetii de joi, 8 februarie, edilul a incropit o comisie de cercetare disciplinara la nivelul Primariei Baia…

- Presedintele PSD,L. Dragnea, va fi audiat in comisia de aparare a Senatului Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia de aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat…

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Elena Udrea a anuntat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Curtea Suprema care se ocupa de dosarul ”Gala Bute”, deoarece acesta este ”omul” lui Florian Coldea. ”A fost schimbata judecatoarea care a facut opinie separata la respingerea expertizei pe care eu am cerut-o. Deci…

- Fostul ministru Elena Udrea vrea schimbarea judecatorului ICCJ Ionuț Matei din componența completului de judecata care dezbate in faza de apel dosarul Gala Bute. Mai precis, magistratul Ionuț Matei a intrat in componența completului de cinci judecatori dupa ce unul dintre primii cinci judecatori a fost…

- “Abia m-am putut ridica din pat azi- dimineata…”, “Nu imi pot ridica bratele…”, “Ieri nu am putut umbla deloc…”, “ Ma doare tot spatele…” sunt afirmatii pe care fiecare dintre noi le-am facut in urma unui efort fizic solicitant la un moment dat. Cu totii ne-am poticnit din cauza musculaturii dureroase…

- Comisia parlamentara pentru anchetarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat ieri raportul final al cercetarilor: sugereaza ca scrutinul a fost fraudat, dar nu are dovezi. Mai mult sustinatorii raportului fac aluzii in ceea ce priveste posibile cereri de incepere a urmaririi penale pentru mai…

- Florian Coldea a reaparut in public! Deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat fotografii cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, vineri, 19 ianuarie, pe Aeroportul din Cluj. Ungureanu sugereaza ca Florian Coldea s-a vazut la Cluj cu Vasile Dincu.„Aceasta este ceafa domnului Coldea,…

- Comisia pentru politica externa a Parlamentului Ungariei se va intruni, marti, pentru o sedinta speciala in care vor fi discutate remarcile premierului roman Mihai Tudose privind eforturile de autonomie, a anuntat luni grupul parlamentar al partidului de guvernamant, Fidesz, relateaza agentia MTI.

- O femeie din Cernavoda care a scapat de cancerul care incepea sa o macine a ajuns bataia de joc a statului roman. Din cauza bolii, femeia a ramas fara un picior. Iar drama ei de abia acum incepe: este imobilizata la pat si depinde de ajutorul sotului in fiecare clipa a vietii ei. Din pacate, Comisia…