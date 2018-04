Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut referire, dupa audierea in Comisia de Control al SRI, la persoane care tradeaza interesele tarii, dand exemplu pilda lui Iuda. "Unii, in mod vizibil, practica, astazi, acelasi lucru cu interesele statului roman", a spus Coldea.

- Coldea, avertisment dupa audierea in Parlament. Fostul adjunct al șefului SRI a atras atenția ca Serviciul nu are protocoale de cooperare cu Parchetele, ceea ce il pune aproape in imposibilitatea de a lucra pe spionaj și tradare. El a mai spus ca ceea ce se intampla astazi reprezinta ”un asalt fara…

- Florian Coldea a marturisit in cadrul unei conferinte de presa, ca neexistand protocoale de cooperare, SRI nu va putea colabora pentru securitatea nationala si, spune el, exista astfel riscuri atat pentru Romania, cat si pentru aliatii ei. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a precizat ca va…

- Florian Coldea, fost adjunct SRI, a declarat joi, dupa aproape sapte ore de audiere in Comisia de Control SRI, ca in prezent Serviciul nu are protocoale functionale pe siguranta nationala, spionaj si in parte chiar si pe terorism.

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat joi ca fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea nu ar fi trebuit chemat la o noua audiere ''despre protocoale'', mentionand ca despre legalitatea acestora se va pronunta…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, joi, la Comisia parlamentara de control SRI, pentru a fi audiat a doua oara, fiind asteptat ca temele abordate sa fie relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si zona de mass-media.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit "raspunsuri proactive" la toate…

- Wang Yan, omul de afaceri chinez caruia i-a fost retrasa cetațenia romana in iunie 2013, la solicitarea SRI, pe motive ce tin de securitatea nationala, a ajuns prima oara la sediul Cupru Min pe 25 noiembrie 2016. La aceea vreme la Cuprumin director economic era Eugen Coldea, prezentat de presa drept…

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, va audiat, joi, de la ora 11.00, pentru a doua oara in Comisia de control SRI, fiind asteptat ca temele abordate sa fie relatia lui cu Parchetele, zona de partide politice, dar si zona de mass-media.

- Fostul director operativ al SRI, generalul Florian Coldea, se va prezenta, joi 5 aprilie, la cea de-a doua audiere în fata Comisiei de Control al SRI, dupa ce prima audiere, din urma cu trei saptamâni, a lasat multe subiecte neacoperite.

- Jurnalistul Radu Soviani este audiat, la momentul transmiterii acestei știri, in Comisia de Control SRI, dupa ce a prezentat nereguli privind publicarea protocolului SRI-Parchetul de pe langa ICCJ.

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat din nou in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat marti ca audierea va avea loc joi, 5 aprilie, de la ora 11.00.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca George Maior, fostul sef al SRI, a fost interceptat, in anul 2013, pe baza unui mandat de siguranta nationala. „Imi aduc aminte de o situatie in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala de catre Coldea. (…) In 2013 Serviciul…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir sustine ca George Maior, fostul sef al SRI, a fost interceptat, in anul 2013, pe baza unui mandat de siguranta nationala, precizand ca Maior a fost informat de Alina Bica, fapt ce ar i-ar fi atras sefei DIICOT antipatia lui Florian Coldea.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. ”Imi aduc aminte de o situație in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranța naționala de catre domnul Coldea. In 2013, Serviciul a…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Florian Coldea a afirmat, marți, în timpul audierii din Comisia SRI, ca "erau politicieni voluntari care solicitau întâlniri pentru a oferi informații conducerii SRI", deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei, se

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține ca, deși Florian Coldea a fost audiat peste 8 ore in Comisia de Control a SRI, acesta a refuzat sa ofere detalii. Dragomir considera ca audierea a fost ”o bataie de joc” la adresa romanilor. Citește și: Florian Coldea AVERTIZEAZA, dupa audierea maraton:…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, marti, la Parlament, urmand a fi audiat de Comisia de Control SRI. Audierea a fost initial stabilita pentru saptamana trecuta, insa s-a amanat din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce saptamana trecuta audierea a fost amanata din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informatii, va fi audiat marti, la ora 11.00, în Comisia de Control SRI. În urma cu o saptamâna, audierea a fost amânata din cauza starii de sanatate.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentant al USR in Comisia de control a activitatii SRI, a declarat, marti, faptul ca parlamentarii puterii au votat impotriva chemarii la audieri a lui Liviu Dragnea si pentru amanarea audierii lui Florian Coldea pentru saptamana viitoare, adica exact dupa Congresul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care incearca sa acapareze toate institutiile statului. La finalul audierilor, Tariceanu…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Uniunea Salvati Romania considera ca aducerea sub control politic a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranta nationala si ca SPP-ul nu poate fi subordonat MAI...

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.