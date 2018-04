Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Coldea a mai fost audiat in urma cu doua saptamani, timp de sapte ore, declarand ulterior ca, atat timp mcat a fost la varful SRI, a slujit „statul vertical“, nu…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Ministerul Public (MP) au dat publicitatii, pe data de 30 martie, Protocolul de colaborare dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si SRI semnat in 4 februarie 2009, de catre procurorul general la acea vreme, Laura Codruta Kovesi,…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spune ca CCR nu mai vrea sa fie implicata in Mecanismul de Cooperare si Verificare si ca va discuta cu comisia MCV doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii, cum sunt Parlamentul, instantele de judecata, Parchetul deoarece Curtea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa ceara protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii incepand cu data de 1 ianuarie 2005. Potrivit unui comunicat al CSM, in sedinta de plen au fost luate mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major…

- Protocoalele dintre SRI si alte institutii ale statului au fost readuse, recent, in atentia publica de Presedintie. Ulterior, SRI si-a exprimat disponibilitatea de a desecretiza protocolul cu Parchetul. Juristii explica ce efecte ar putea avea publicarea acordurilor.

- Florian Coldea și efectul pervers al audierii sale la Comisia SRI. Multa lumea s-a intrebat ce s-a intamplat de ne-am trezit vineri seara cu un comunicat din partea Președinției Romaniei pe tema protocoalelor secrete incheiate de SRI cu Ministerul Public, DNA și alte cateva zeci de instituții publice,…

- Protocoalele intre SRI si DNA sau alte institutii ale statului nu au fost incheiate prin hotarari adoptate de CSAT, prin urmare nici presedintele Klaus Iohannis si nici Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu le poate desecretiza, conform legii. Precizarile vin in contextul scandalurilor lansate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seara, ca va solicita Comisiei de verificare a activitatii SRI sa vada daca se confirma sau nu informatiile potrivit carora in sediul central al DNA au fost prezenti ofiteri ai unor servicii secrete straine. "Exista…

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- El a spus ca s-a discutat "si despre sintagmele cu care astazi este redefinit statul de catre unele voci" si ca nu intelege aceasta sintagma, ci se poate referi doar la "statul vertical", pe care l-a "servit puternic in slujba Romaniei". Florian Coldea a mai sustinut ca intelege "atractia pentru…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- "Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionata", a spus Cozmin Gusa, luni seara, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat in 13 martie, de la ora 11.00, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații.Paul Stanescu…

- Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, depune marți marturie, in comisia parlamentara de control a activitații serviciului secret, despre relațiile sale cu politicieni și magistrați

- Doi barbati din Radauti au fost pusi sub acuzare intr-un dosar de furt. Hoții au furat bunuri de peste 20.000 de euro dintr-o casa, plecand inclusic cu usile, ferestrele, parchetul, mobila si obiectele sanitare de la baie, scrie libertatea.ro.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, nu va mai fi audiat marti in Comisia de Control SRI, din cauza starii de sanatate, audierea urmand sa aiba loc peste o saptamana, a declarat Caludiu Manda, presedintele comisiei.

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Vestea ca generalul (r) Florian Coldea, fostul sef operativ al SRI, va preda la Universitatea de Vest din Timisoara a starnit numeroase comentarii. Rectorul universitatii, Marilen Pirtea, care este si deputat PNL, a incercat sa explice de ce a fost cooptat Coldea in unitatea de invatamant pe care…

- Dezvaluiri și, deopotriva, acuzații grave au ieșit la iveala dupa audierea lui Calin Popescu Tariceanu in Comisia SRI. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a facut o serie de precizari dupa audierea președintelui Senatului. Mai exact, Tariceanu ar fi devoalat in fața Comisiei, pe langa alte informații,…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era membru in CSAT - si au fost elemente care…

- Pe 25 decembrie, in ziua de Craciun, s-au implinit 28 de ani de la executarea lui Nicolae Ceausescu si a sotiei sale, Elena Ceausescu. Unii ii comemoreaza, altii isi aduc aminte cu bucurie de ziua in care Romania a scapat de sub dictatura celor doi. Cladirea fostei unitati militare de la…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, va fi audiat la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI pe 6 martie, urmand ca fostul presedinte Traian Basescu sa fie audiat saptamana urmatoare, pe 13 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, a declarat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, citat de Agerpres.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- „Am primit un raspuns privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor in justitie. SRI a raspuns despre posibile vulnerabilitati, intr-un document secret. Am solicitat raspuns nesecret cu vulnerabilitati si beneficiarii care au primit informatii despre vulnerabilitati”, a spus Manda.El…

- Locotenent colonelul (r) SRI Daniel Dragomir l-a acuzat, intr-un interviu la Antena 3, pe reprezentatul USR in Comisia parlamentara de control a activitații SRI ca este omul generalului SRI Dumitru Dumbrava.„Inclusiv in Comisia parlamentara exista un parlamentar care ii servește ceaiul generalului…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- "Concluzia Raportului este ca au fost niste actiuni concertate de schimbare a sefilor de prefecturi si de deconcentrate din teritoriu cu intentia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului daca era necesar, dar neavand buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar sa…

- Concluziile Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- O profesoara de limba franceza de la Școala Golești a primit decizie de desfacere a contractului de munca, decizia fiindu-i inaintata de conducerea unitații de invațamant. Decizia desfacerii contractului de munca a fost luata de Consiliul de Administrație al școlii in baza unui raport emis de comisia…